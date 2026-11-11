[프로야구] 포스트시즌 평균 시청률 7.03%…2년 연속 상승·누적 시청자 2240만명

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 프로야구 포스트시즌이 TV 평균 시청률 7%를 돌파하며 2년 연속 상승세를 이어갔다. 전체 누적 시청자 수는 약 2240만명에 달했다.

한국야구위원회(KBO)는 11일 올해 포스트시즌 TV 평균 시청률이 7.03%로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 6.89%보다 0.14%포인트 상승한 수치다. 2024년 6.12%를 기록한 이후 2년 연속 증가했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 라이온즈가 2026시즌 KS 우승을 차지했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

시리즈별 평균 시청률은 와일드카드 결정전 6.30%, 준플레이오프 5.67%, 플레이오프 7.78%, 한국시리즈 7.25%로 나타났다.

가장 높은 평균 시청률을 기록한 시리즈는 플레이오프였다. 삼성과 KIA가 최종 5차전까지 치열한 승부를 펼치면서 팬들의 관심이 집중됐다.

와일드카드 결정전 역시 지난해 4.24%에서 올해 6.30%로 약 49% 상승하며 높은 관심을 받았다.

올해 포스트시즌에서 가장 많은 시청자가 지켜본 경기는 지난 4일 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전이었다. 당시 삼성은 연장 12회 혈투 끝에 KT를 3-2로 꺾고 시리즈 전적 1승 1패로 균형을 맞췄다. 해당 경기 시청률은 9.63%, 시청자 수는 218만9739명으로 올해 포스트시즌 최고 기록을 세웠다.

지난달 29일 열린 삼성과 KIA의 플레이오프 3차전이 시청률 9.17%, 시청자 수 208만5133명으로 뒤를 이었다. 시리즈별 누적 시청자 수는 와일드카드 결정전 약 143만명, 준플레이오프 약 387만명, 플레이오프 약 884만명, 한국시리즈 약 825만명으로 집계됐다. 전체 포스트시즌 누적 시청자 수는 약 2240만명이다.

경기당 평균 시청자 수는 약 160만명으로 지난해 167만9566명보다 감소했지만, 2년 연속 160만명대를 유지했다. 올해 포스트시즌 14경기 중 13경기는 지상파 채널을 통해 생중계됐다.

야구장을 찾은 관중들의 열기도 뜨거웠다. 올해 KBO리그는 정규시즌 역대 최다인 1277만551명의 관중을 동원하며 3년 연속 1000만 관중을 돌파했다.

포스트시즌에서도 14경기 모두 매진을 기록하며 총 29만9600명의 관중을 모았다. 삼성은 한국시리즈에서 KT를 꺾고 통산 9번째 우승을 차지하며 시즌을 마무리했다.

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