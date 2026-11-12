K팝 뜨면 화장품 수출도 증가…K콘텐츠 흥행 효과 확인

멕시코 K팝 인기 10% 상승 시 화장품 수출 1.7% 증가

아시아선 K드라마 효과 뚜렷…국가별 맞춤 마케팅 필요

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = K팝과 K드라마의 해외 인기가 한국 화장품과 식품 등 소비재 수출 증가로 이어진다는 분석이 나왔다. 서구권에서는 K팝이 화장품 수출을, 아시아에서는 K드라마가 식품과 생활용품 수출을 늘리는 효과가 두드러졌다. 콘텐츠 종류와 국가에 따라 실제 구매로 이어지는 시점도 달라 수출 확대를 위해서는 맞춤형 마케팅이 필요하다는 지적이다.

12일 한국무역협회 국제무역통상연구원은 12일 이 같은 내용을 담은 'K-콘텐츠의 K-소비재 수출 동태효과 분석 및 시사점' 보고서를 발표했다. 보고서는 2021년 7월부터 2026년 6월까지 독일·멕시코·일본·베트남 4개국을 대상으로 K팝과 K드라마 인기가 예상보다 10% 높아졌을 때 소비재 수출이 얼마나 증가하는지 분석했다.

[사진=무협 자료]

서구권에서는 K팝의 화장품 수출 효과가 뚜렷했다. 멕시코에서 K팝 인기가 10% 상승하면 화장품 수출은 추가적인 인기 상승이 없었을 경우보다 당월 1.7%, 3개월 후 1.6%, 6개월 후 1.3% 증가하는 것으로 나타났다. 독일에서도 K팝 흥행 당월 화장품 수출이 1.6~1.7% 늘었으며, K드라마 인기는 2개월 뒤 화장품 수출을 1.6% 높이는 효과를 보였다.

아시아에서는 K드라마가 식품과 생활용품 수출에 미치는 영향이 컸다. 베트남에서 K드라마 인기가 10% 높아지면 같은 달 화장품 수출은 0.7%, 생활용품은 0.5% 증가했다. 농수산식품 수출도 2개월 뒤 0.5% 늘었다. 일본에서는 K드라마 흥행 3개월 후 농수산식품 수출이 0.4% 증가하는 것으로 분석됐다.

보고서는 콘텐츠 흥행이 실제 구매로 이어지는 시점을 고려해 마케팅 전략을 세워야 한다고 강조했다. 화장품처럼 반응이 빠른 품목은 흥행 초기에 판촉을 집중하고, 식품처럼 시차를 두고 효과가 나타나는 품목은 광고를 이어가면서 구매가 늘어나는 시점에 판촉을 강화할 필요가 있다는 것이다.

이관재 한국무역협회 수석연구원은 "K-콘텐츠의 인기를 실제 수출 확대로 연결하려면 국가별 시장 특성과 콘텐츠의 파급효과가 나타나는 시점을 고려한 마케팅 전략이 필요하다"며 "초기 관심이 지속적인 구매로 이어지도록 후속 마케팅을 이어가야 한다"고 말했다.

한편 지난해 K-소비재 수출액은 456억 달러로 전체 수출의 6.4%를 차지했다. K-소비재에는 농수산식품과 생활용품, 화장품, 패션의류, 의약품 등이 포함된다.

mkyo@newspim.com