서울북부보훈지청, 유엔참전용사 '기억의 나침반' 진행

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[서울=뉴스핌] 이형섭 기자 = 서울북부보훈지청은 유엔참전용사 국제추모의 날을 맞아 지난 10일 대학로 마로니에공원 광장에서 '기억의 나침반' 행사를 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 청년층과 유동인구가 많은 대학로 거리에서 '유엔참전용사 국제추모의 날'(Turn Toward Busan)의 의미를 알리고 보훈 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

6.25전쟁 유엔참전용사 '기억의 나침반'.[사진=서울북부보훈지청] 2026.11.11 onemoregive@newspim.com

광장 바닥에는 지름 5m 크기의 대형 '기억의 나침반' 그래픽이 설치됐고 현장을 찾은 시민과 청소년들은 나침반을 따라 걷으며 22개 유엔참전국의 활동과 6·25 전쟁영웅에 대한 정보를 확인하는 기회를 가졌다.

특히 '기억의 나침반'의 마지막 부분에 마련된 추모 공간에서는 시민들이 헌화용 꽃 스티커를 부착하고 참전용사들을 향한 감사와 평화의 메시지 스티커를 남기며 추모에 동참했다.

행사에 참석한 한 시민은 "대학로를 지나가다 부딪힌 나침반 조형물을 보고 참여하게 됐는데 '턴 투워드 부산'의 의미와 22개 참전국들의 희생을 되새기고 감사하는 뜻깊은 시간이었다"고 밝혔다.

이희정 서울북부보훈지청장은 "많은 시민들과 청소년들이 헌화와 추모에 동참해주셔서 행사가 안전하고 성공적으로 마무리됐다"며 "앞으로도 유엔참전용사들의 숭고한 정신을 기억할 수 있는 다양한 보훈 선양사업을 이어가겠다"고 말했다.

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