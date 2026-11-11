수원시, '무장애 관광 맞춤형 어메니티 기획·개발' 추진

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 11일 관광 약자 위한 어메니티 개발을 추진했다.
- 휴대용 편의용품과 수원 특색 먹거리를 숙박업소에 제공한다.
- 시제품 점검과 이용자 의견을 반영해 내년 배부를 확대할 방침이다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 고령자와 장애인, 영유아 동반 가족 등 관광 약자의 숙박 및 여행 편의를 높이기 위한 무장애 관광 환경 조성에 박차를 가한다.
수원시는 관광 약자가 실제 여행 과정에서 겪는 불편을 개선하고자 '무장애 관광 맞춤형 어메니티 기획·개발' 시범 사업을 추진한다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 휴대성과 활용성이 높은 편의 용품 및 기념품을 제작해 숙박업소에 제공하는 방식으로 진행된다.
개발 품목은 ▲수원의 지역성을 담은 먹거리 ▲사용이 용이한 품목 ▲가독성을 높인 안내물 ▲숙박 편의 지원 품목 등으로 구성된다.
시는 전문가와 관광사업체의 의견을 수렴해 시제품을 제작하고, 사용 편의성과 가독성, 숙박업소의 보관 및 제공 편의 등을 종합 점검해 보완해 나갈 계획이다.
제작된 어메니티에는 수원 방문의 해 슬로건인 '수원 포 유(Suwon for You)'를 반영해 관내 3·4성급 호텔과 한옥체험업 등 관광숙박시설에 배부할 예정이다.
시는 시범 사업 기간 이용자와 숙박업소의 피드백을 수렴해 개선 조치를 취한 뒤 내년도에 우수 숙박업체를 선정해 어메니티 확대 배부에 나설 방침이다.
수원시 관계자는 "관광 약자의 이용 환경과 숙박업소 여건을 종합 고려한 실용적 어메니티를 개발하겠다"며 "누구나 편안하게 머물 수 있는 무장애 관광 인프라를 계속해서 확대하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com