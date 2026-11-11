수원시, 지역 전통주와 수제맥주 양조장 담은 콘텐츠북 제작

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 11일 지역 양조장 7곳을 담은 콘텐츠북 제작에 나섰다
- 콘텐츠북에는 양조장 이야기와 제품 정보, 체험 프로그램을 수록했다
- 수원시는 내년 정식 발간해 지역 관광자원으로 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 '2026-2027 수원 방문의 해'를 맞아 지역의 고유한 전통주와 수제맥주 문화를 알리는 관광 콘텐츠북 제작에 나선다.
수원시는 지역 양조장 7곳의 이야기를 담은 콘텐츠북 '수원, 취향의 목적지'를 제작한다고 11일 밝혔다.
이번 콘텐츠북에는 수원시양조장협의회 소속인 ▲매산양조장 ▲수원양조 ▲펀더멘탈부르잉 ▲신도시양조회 ▲이항주가 ▲두들양조 ▲쌀술집양조장 등 7개 양조장이 수록된다.
책자에는 각 양조장의 설립 배경과 대표자 인터뷰, 브랜드 스토리, 대표 제품 개발 과정 등이 생생한 사진과 함께 담긴다.
아울러 대표 제품의 도수·용량·가격·구매처 등 상세 정보와 함께 술 빚기, 시음 프로그램 등 관람객 체험 정보도 제공된다.
특히 시는 관광객들이 양조장을 쉽게 찾을 수 있도록 위치를 한눈에 볼 수 있는 '양조장 지도'도 함께 제작해 편의성을 높였다.
수원시는 내년 중 '수원, 취향의 목적지'를 정식 발간해 시민과 국내외 관광객들에게 널리 알리고, 로컬 관광 자원으로 적극 활용할 계획이다.
현재는 온라인으로 제작된 상태다.
수원시 관계자는 "수원의 문화와 산업을 연계한 로컬 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴할 것"이라며 "지역 양조장을 비롯한 소상공인과 기업인들이 관광 분야에서 새로운 성장 기회를 얻을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com