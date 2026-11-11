대전교통공사, 수능 자녀 둔 직원 격려품 전달

AI 핵심 요약beta
- 대전교통공사는 11일 수능 응시 자녀를 둔 직원 56명에게 격려품을 전달했다
- 대전교통공사는 수능 당일 수험표를 지참한 수험생의 도시철도 무료 이용을 지원한다
- 공사는 일·가정 양립을 위해 가족친화적 복지 프로그램을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전교통공사가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생 자녀를 둔 직원들을 격려하고 시험 당일 수험생들의 도시철도 무료 이용을 지원한다.
대전교통공사는 올해 수능에 응시하는 자녀를 둔 직원 56명에게 격려품을 전달했다고 11일 밝혔다.
이번 격려 행사는 직원들의 자녀 입시를 응원하고 가족친화적인 직장문화를 조성하기 위한 것으로, 2015년부터 매년 진행하고 있다.
공사는 수능 당일 수험표를 지참한 수험생이 도시철도를 무료로 이용할 수 있도록 해 시험장 이동을 지원할 예정이다.
대전교통공사는 가족친화기업과 여가친화기업 인증을 받은 바 있으며, 직원들의 일·가정 양립을 위한 복지 프로그램을 운영하고 있다.
이광축 대전교통공사 사장은 "수험생들이 그동안 준비한 실력을 충분히 발휘하길 바란다"며 "직원들이 일과 가정을 병행할 수 있는 근무환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com