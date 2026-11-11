대전교육청, 수능 수험생 건강관리 안내

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손 씻기·마스크 착용·기침 예절 등 개인위생 수칙 준수 당부

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 대학수학능력시험을 앞둔 수험생들의 건강관리를 위해 학교와 가정에 인플루엔자 예방수칙 준수를 당부했다.

11일 시교육청에 따르면 수험생들의 감염 예방을 위해 학교와 가정에 손 씻기, 마스크 착용, 기침 예절 등 개인위생 수칙 준수를 안내했다.

대전시교육청이 대학수학능력시험을 앞둔 수험생들의 건강관리 방법을 안내했다. [사진=대전시교육청] 2026.11.11 vincent977@newspim.com

인플루엔자는 기침이나 재채기 등을 통한 비말 전파로 주로 감염된다. 주요 증상은 38도 이상의 고열과 마른기침, 인후통 등 호흡기 증상이며 두통과 근육통, 피로감, 콧물, 복통 등이 동반되기도 한다.

특히 수험생은 시험을 앞두고 긴장과 피로가 쌓이기 쉬운 만큼 일상적인 예방수칙 실천이 중요하다. 손은 흐르는 물에 자주 씻고 기침이나 재채기를 할 때는 휴지나 옷소매 안쪽으로 입과 코를 가려야 하며, 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지는 행동도 피하는 것이 좋다.

발열이나 호흡기 증상이 있는 사람과의 접촉을 최소화하고 호흡기 증상이 나타나면 마스크 착용 등 감염 확산 방지에도 주의를 기울여야 한다.

시교육청은 가정통신문과 문자메시지 등을 통해 학교와 가정에 감염병 예방수칙을 안내하고 있다.

김희종 체육예술건강과장은 "집단생활이 이뤄지는 학교 특성상 인플루엔자 감염이 확산하기 쉬운 만큼 예방수칙을 적극 안내하고 있다"며 "수험생들이 최상의 컨디션으로 시험에 임할 수 있도록 학교와 가정에서도 건강관리에 관심을 기울여 달라"고 말했다.

vincent977@newspim.com