대전교육청, 내년 예산안 2조8624억원 편성…올해보다 517억원 감소

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무상급식 단가 15% 인상·유아 무상교육 3세까지 확대

학생 맞춤형 교육 3703억·학교 환경 개선 2383억 투입

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 내년도 예산안으로 2조8624억원을 편성했다. 전년보다 517억원 줄어든 규모지만 무상급식 단가 인상과 유아 무상교육 확대, 노후 학교시설 개선 등 학생 지원과 교육환경 개선에 재원을 집중했다.

11일 시교육청에 따르면 내년도 대전시교육비특별회계 세입·세출 예산안 2조8624억원을 편성해 시의회에 제출했다.

대전시교육청이 내년도 예산안 2조8624억원을 편성해 시의회에 제출했다. [사진=대전시교육청] 2026.11.11 vincent977@newspim.com

시교육청은 지방교육재정교부금 개편 등으로 재정 여건이 어려워지자 불필요한 사업을 정비하고 유사·중복 사업을 축소·통합하는 등 세출 구조조정을 통해 재원을 확보했다.

분야별로는 학생 맞춤형 교육지원에 3703억원을 편성했다. 주요 사업은 ▲학교급식 운영(1433억원) ▲유아 무상교육·보육비(1257억원) ▲초등돌봄·방과후 운영(389억원) ▲중·고등학생 교복 지원(80억원) 등이다.

특히 무상급식 단가를 전년보다 15% 인상해 특·광역시 중 최고 수준으로 높이고, 유아 무상교육·보육 지원 대상을 기존 4~5세에서 3세까지 확대했다. 초등 방과후 프로그램 이용 바우처 지원 대상도 기존 3학년에서 4학년까지 넓혔다.

미래 교육환경 변화 대응에는 427억원을 편성했다. ▲학교 무선망 증속 및 스마트단말기 확충(59억원) ▲AI·SW 체험 및 교구 지원 등 ICT 활용교육(110억원) ▲고교학점제 지원(28억원) ▲영어·외국어 교육활동(127억원) ▲과학·영재교육 활성화(38억원) ▲IB 프로그램 확대 등 교육과정 운영(65억원) 등에 투입한다.

공교육 책임 강화에는 1041억원을 배정했다. ▲유아교육 운영(30억원) ▲유치원 방과후과정 운영(15억원) ▲사립유치원 지원(411억원) 등 유아교육에 456억원을 반영했다. 초·중등 교육 분야에는 ▲기초학력 향상 및 사교육 경감(109억원) ▲예술·체육교육 활성화(309억원) ▲진로·직업교육(167억원) 등 585억원을 편성했다.

안전하고 쾌적한 학교 환경 조성에는 2383억원을 투입한다. ▲냉난방 개선(413억원) ▲급식실 환기설비 등 급식시설 개선(226억원) ▲화장실 개선 및 장애인 편의시설 확충 등 교육환경 개선(409억원) ▲학교 신설 및 이전(643억원) ▲교실 및 기타시설 증·개축(415억원) ▲내진보강·차수판 설치 등 안전시설(203억원) ▲학교공간혁신 및 공간재구조화(74억원) 등을 반영했다.

특히 설치 후 12년 이상 경과한 노후 냉난방기는 오는 2030년까지 교체를 완료한다는 목표로 집중 투자할 계획이다. 물가와 공공요금 상승에 따른 학교 현장의 부담을 줄이기 위해 학교기본운영비 중 학교당 경비도 약 5% 인상했다.

이번 예산안은 대전시의회 교육위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 다음 달 15일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

오석진 교육감은 "어려운 재정 여건에서도 교육의 기본을 지키고 미래교육 투자를 이어가기 위해 한정된 재원을 효율적으로 배분했다"며 "무상급식 단가 인상과 노후 냉난방기 교체 등 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육환경 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com