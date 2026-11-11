영훈, 청량함부터 시크함까지…첫 스크린 주연 앞두고 새 프로필 공개

AI 핵심 요약beta
- 영훈이 11일 새 프로필 사진을 공개하며 다채로운 매력을 선보였다
- 청량함부터 시크하고 성숙한 분위기까지 폭넓은 이미지 스펙트럼을 드러냈다
- 영훈은 12월 2일 개봉하는 영화로 첫 스크린 주연에 도전한다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 영훈이 새로운 프로필 사진을 통해 다채로운 매력을 선보였다.
11일 소속사 나무엑터스는 영훈의 새 프로필 사진을 공개했다. 자연스러운 청량함부터 성숙하고 깊어진 분위기까지 담아내며 폭넓은 이미지 스펙트럼을 드러냈다.
공개된 사진 속 영훈은 화이트 티셔츠와 데님 팬츠를 매치한 캐주얼한 스타일링으로 맑고 따뜻한 매력을 발산했다. 부드러운 미소와 여유로운 포즈가 어우러져 특유의 풋풋하고 편안한 분위기를 완성했다.
블랙 터틀넥을 착용한 사진에서는 분위기가 달라졌다. 깊이 있는 눈빛과 절제된 표정으로 시크한 매력을 드러냈으며, 재킷과 니트 등 다양한 스타일링을 소화하며 세련되고 성숙한 면모까지 선보였다.
2017년 그룹 더보이즈로 데뷔한 영훈은 2020년 드라마 '연애혁명'을 통해 연기에 처음 도전했다. 이후 '원 더 우먼', '구미호뎐1938' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로서 활동 영역을 넓혀왔다.
오는 12월 2일 개봉하는 영화 '러브 와이파이 궁'을 통해서는 스크린에 첫발을 내딛는다. '러브 와이파이 궁'은 모태솔로 웹툰 작가가 후궁이 되고 싶은 200년 전 조선시대 궁녀의 연애 코칭을 하면서 시작되는 시공간 초월 삼각 로맨틱 코미디다. 영훈은 극 중 현대를 살아가는 웹툰 작가 태풍 역을 맡아 첫 스크린 주연으로 관객들과 만날 예정이다.
새로운 프로필을 통해 다채로운 얼굴을 선보인 영훈이 첫 스크린 주연작을 비롯해 배우로서 어떤 행보를 이어갈지 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com