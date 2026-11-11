추영우 "'연애박사'는 따뜻하고 좋은 기분 느끼게 해준 작품"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 추영우가 '연애박사'를 통해 멜로 연기까지 섭렵하며 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 선보였다.

추영우는 지난 10일 종영한 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 로봇공학 박사과정생 박민재 역을 맡아 열연했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 연애박사 추영우. [사진=제이와이드컴퍼니] 2026.10.27 moonddo00@newspim.com

극 중 박민재는 과거 투병 끝에 한쪽 다리를 잃고 재발에 대한 두려움을 안고 살아가는 인물이다. 임유진(김소현)을 만나 사랑을 경험하며 타인에게 마음을 열고 자신의 상처와 마주하는 변화를 겪는다. 추영우는 사랑을 통해 조금씩 성장하는 민재의 내면을 섬세하게 그려내며 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다.

특히 설렘과 질투, 후회, 애틋함까지 다채로운 감정을 자연스럽게 오가며 멜로 연기의 진가를 발휘했다. 겉으로는 단단해 보이지만 내면에는 두려움과 상처를 간직한 민재의 복잡한 심리를 섬세하게 풀어내 극의 몰입도를 높였다.

추영우는 이번 작품을 통해 감정 표현의 폭을 넓혔다고 밝혔다. 그는 "감정을 표현하는 데 있어 조금 더 기다릴 줄 알게 된 것 같다"며 "이전에는 어떤 감정을 전달하기 위해 어떻게 표현해야 할지를 먼저 고민했다면, 이번 작품에서는 인물이 그 감정을 느끼게 되는 과정을 더 깊이 생각했다"고 설명했다.

이어 "많은 대사나 큰 행동이 없어도 인물의 감정이 전달될 수 있다는 것을 배웠다"며 "감정 표현의 폭이 조금 넓어진 것 같다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 연애박사 추영우. [사진=KT스튜디오지니] 2026.11.11 moonddo00@newspim.com

박민재라는 인물을 이해하는 과정에서도 깊은 고민을 거듭했다. 추영우는 민재에 대해 "겉으로 보이는 모습보다 내면에 훨씬 많은 감정과 생각을 가진 인물"이라며 "단단해 보여도 겁이 많고 사랑과 감정 표현에도 서툰 친구"라고 설명했다. 이어 "모든 행동에 나름의 이유와 진심이 있다는 것을 시청자들이 느낄 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"고 전했다.

가장 기억에 남는 장면으로는 1회 엔딩의 버스 신과 9회 눈 내리는 길을 걷는 장면을 꼽았다. 특히 눈 내리는 길을 걷는 장면에 대해서는 "개인적으로 안판석 감독님 작품의 색깔이 잘 담긴 장면이라고 생각해 좋아한다"고 애정을 드러냈다.

추영우에게 '연애박사'는 새로운 연기적 도전이자 성장의 계기가 됐다. 그는 "사랑처럼 익숙하다고 느끼는 감정일수록 오히려 더 섬세하게 들여다봐야 한다는 생각이 들었다"며 "시간이 흘러 작품을 돌아봤을 때 '연애박사'라는 제목만 들어도 따뜻하고 좋은 기분을 느낄 수 있는 작품을 선물 받아 행복하다"고 말했다.

끝으로 추영우는 "이번 작품이 시청자들의 마음속에 따뜻한 기억으로 남길 바란다"며 "조금 서툴더라도 모두 행복한 사랑을 하셨으면 좋겠다. '연애박사'를 통해 얻은 경험과 배움을 잘 간직하고 앞으로 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 종영 소감을 전했다.

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