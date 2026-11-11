한득수 임실군수, 국회 찾아 민선 9기 핵심사업 지원 '요청'

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농어촌 기본소득 시범사업 선정·임실역 KTX 정차 등 국가정책 반영 건의

640억원 규모 이·통장 자치행정연수원 건립, 도로망 개선 예산 확보 추진

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 임실군수는 11일 국회를 찾아 농어촌 기본소득 시범사업 선정, 임실역 KTX 정차, 전국 이·통장 자치행정연수원 건립 등 주요 현안의 국회 차원 지원을 요청했다고 밝혔다.

가장 중점적으로 건의한 사업은 민선 9기 1호 공약인 농어촌 기본소득이다. 한 군수는 취임 후 첫 결재로 임실형 농촌기본소득 지급을 결정했으며 임실군은 지난 10월 30일 군민에게 1인당 30만원을 처음 지급했다.

한 군수는 이날 박지원·서삼석·진성준·황명선·복기왕·박희승 국회의원을 차례로 만나 군정 핵심사업의 당위성을 설명했다.

한득수 임실군수가 11일 국회를 찾아 농촌기본소득 등 민선9기 핵심사업 지원요청에 나섰다.[사진=임실군]2026.11.11 gojongwin@newspim.com

서삼석 농해수원장을 만나 "정부 시범사업 선정을 기다리는 데 그치지 않고 자체 재원을 투입해 먼저 지급함으로써 대상자 관리와 지역화폐 유통, 지역상권 연계 등 실행 기반을 마련했다"며 임실군이 사업을 추진할 준비를 갖춘 지역임을 강조했다.

이어 기본소득에 대한 기대감과 함께 수년간 이어진 인구 감소 흐름이 증가세로 전환된 점을 언급하며 2027년 농림축산식품부 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 위한 국회 차원의 협조를 요청했다.

지역 숙원사업인 전라선 임실역 KTX 정차도 주요 건의사항에 포함됐다. 국토위 간사인 복기왕 의원을 만난 한 군수는 임실역 정차가 임실군민뿐 아니라 전북 동남권 주민의 고속철도 접근성을 개선하는 광역 교통사업이라고 설명했다.

특히 제35보병사단과 국립임실호국원 방문객이 연간 90만명을 넘는 점을 들어 장병과 면회객, 보훈가족 및 참배객의 이동 편의를 위한 국가 차원의 지원을 건의했다.

아울러 오는 12월 완료 예정인 국가철도공단의 타당성 검증 결과가 KTX 정차 결정으로 이어지고 후속 절차도 차질 없이 추진될 수 있도록 협력을 요청했다.

박희승 의원에게는 전국 이·통장 자치행정연수원 건립을 위한 제도적·정책적 지원을 건의했다.

한 군수는 전국 10만여 명의 이·통장이 재난 대응과 복지 사각지대 발굴, 주민 소통 등 행정 최일선에서 역할을 확대하고 있는 만큼 전문성과 역량을 높일 국가 차원의 교육 기반이 필요하다고 설명했다.

임실군은 관촌면 일원에 총사업비 640억원 규모의 연수원 건립을 구상하고 있으며 지방자치법 개정 등을 통한 설치 근거 마련과 국가사업화를 요청했다.

인구감소지역에 국가 교육시설을 조성하는 것이 지역균형발전과 지방 활력 제고에도 부합한다는 점을 강조했다.

주민 안전과 지역 간 접근성 강화를 위한 도로망 개선사업도 건의했다. 예산결산특별위원회 소속 박지원·황명선 의원에게 국가지원지방도 49호선 신덕∼신평 구간 선형개량 사업의 제6차 국도·국지도 건설계획 반영을 요청했다.

국도 30호선 성수∼백운 및 청웅∼임실 구간 개량사업의 조기 착공을 위해 2027년도 공사비도 각각 2억원씩 반영해 줄 것을 건의했다.

진성준 국방위원장에게는 제35보병사단 체력단련장 건립 지원을 요청했다. 군인과 군무원의 복지 여건을 개선하고 시설 이용에 따른 지역 소비와 경제 활성화를 도모하기 위해 사단 부지 내 9홀 규모의 시설 조성 필요성을 설명했다.

임실군은 이번 국회 방문에서 건의한 사업들이 실질적인 성과로 이어지도록 관계부처 및 국회와 후속 협의를 이어가고, 사업별 추진 단계에 맞춰 제도 개선과 국가계획 반영, 국비 확보에 대응할 계획이다.

한득수 군수는 "기본소득부터 교통 여건 개선, 미래 성장 기반 마련까지 지역에 꼭 필요한 사업들이 실질적인 진전으로 이어지는 것이 중요하다"며 "국회와 관계부처에 사업의 필요성을 지속적으로 설명하고 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.

gojongwin@newspim.com