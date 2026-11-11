[MLB] MIL 창단 첫 WS 우승 이끈 머피 감독, 사상 최초 '올해의 감독상' 3연패 달성

AI 핵심 요약beta
- 팻 머피 감독이 11일 MLB 최초 올해의 감독상 3연패를 달성했다
- 머피 감독은 밀워키의 정규시즌 103승과 창단 첫 월드시리즈 우승을 이끌었다
- 아메리칸리그에서는 윌 베너블 감독이 화이트삭스의 포스트시즌 진출을 이끌고 수상했다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 창단 첫 월드시리즈(WS) 우승으로 이끈 팻 머피 감독이 최초로 올해의 감독상 3연패를 달성했다.
머피 감독은 11일(한국시간) 미국야구기자협회(BBWAA) 선정 내셔널리그 올해의 감독 투표 결과 124점을 받아 수상의 영예를 안았다. 1위 표 30표 중 20표를 쓸어 담고 2위 7표, 3위 3표를 기록하는 등 30인의 투표인단으로부터 압도적인 지지를 얻었다.
올해의 감독상은 정규시즌을 마친 후 투표를 통해 결정된다. 밀워키가 놀라운 모습을 보여줬던 포스트시즌(PS) 성적은 투표에 영향을 끼치지 않았다. 일부 해외 매체에서는 "'올해의 감독상'은 전년도 성적을 기준으로 기대치를 가장 크게 뛰어넘은 팀 감독에게 주어지는 상"이라고 말하기도 한다.
애틀랜타 월트 와이스 감독이 86점(1위 7표·2위 16표·3위 3표)으로 2위, 필라델피아 돈 매팅리 감독이 25점(1위 1표·2위 3표·3위 11표)으로 3위에 자리했다.
이날 머피 감독은 최근 고관절 수술을 받아 병실에서 수상 소감을 남겼다.
2024년부터 올해의 감독상을 거머쥔 머피 감독은 MLB 사령탑 최초로 3연패 기록을 달성한테 이어 올해의 감독으로 세 번 이상 선정된 10번째 감독이 됐다. 고(故) 보비 콕스, 토니 라루사, 벅 쇼월터 전 감독이 가장 많은 4차례씩 올해의 감독으로 뽑혔다. 머피 감독이 한 차례 더 이 상을 받는다면 공동 1위에 이름을 올리게 된다.
또한 머피 감독은 콕스, 더스티 베이커, 테리 프랑코나 전 감독에 이어 한 팀에서 세 번 이상 올해의 감독으로 선정된 4번째 사령탑으로 기록됐다.
머피 감독은 올해 밀워키 역사상 정규시즌 최다 승리(103승) 기록을 세우며 전체 승률 1위를 차지했다. 젊은 선수들을 대거 기용하며 전력을 끌어올렸고, 이를 발판 삼아 창단 첫 월드시리즈 우승을 지휘했다.
아메리칸리그 올해의 감독으로는 시카고 화이트삭스 윌 베너블 감독이 뽑혔다. 베너블 감독은 1위 15표, 2위 11표, 3위 3표를 받아 111점을 기록해 98점을 얻은 템파베이 케빈 캐시 감독을 따돌렸다.
베너블 감독은 부임 첫 시즌인 2025년 60승 102패로 부진한 성적을 냈으나 올해 84승 78패로 팀의 포스트시즌 진출을 이끌었다.
100패 이상 기록한 뒤 이듬해 올해의 감독을 수상한 건 1989년 볼티모어 프랭크 로빈슨 전 감독, 2017년 미네소타 폴 몰리터 전 감독, 2020년 마이애미 매팅리 전 감독에 이어 베너블 감독이 네 번째다.
화이트삭스 감독으로는 여섯 번째로, 1983년 토니 라루사, 1990년 제프 토르보그, 1993년 진 라몬트, 2000년 제리 마누엘, 2005년 오지 길렌에 이어 21년 만에 올해의 감독상을 거머쥐었다.
willowdy@newspim.com