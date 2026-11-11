[MLB] MIL 창단 첫 WS 우승 이끈 머피 감독, 사상 최초 '올해의 감독상' 3연패 달성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 창단 첫 월드시리즈(WS) 우승으로 이끈 팻 머피 감독이 최초로 올해의 감독상 3연패를 달성했다.

머피 감독은 11일(한국시간) 미국야구기자협회(BBWAA) 선정 내셔널리그 올해의 감독 투표 결과 124점을 받아 수상의 영예를 안았다. 1위 표 30표 중 20표를 쓸어 담고 2위 7표, 3위 3표를 기록하는 등 30인의 투표인단으로부터 압도적인 지지를 얻었다.

[미국 캘리포니아 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로야구 메이저리그(MLB) 팻 머피 감독이 지난달 15일 캘리포니아주 로스엔젤레스 다저스타디움에서 열린 LA다저스와 2026 내셔널리그 챔피언십시리즈 경기 후 기쁨을 표하고 있다. 2026.11.11 willowdy@newspim.com

올해의 감독상은 정규시즌을 마친 후 투표를 통해 결정된다. 밀워키가 놀라운 모습을 보여줬던 포스트시즌(PS) 성적은 투표에 영향을 끼치지 않았다. 일부 해외 매체에서는 "'올해의 감독상'은 전년도 성적을 기준으로 기대치를 가장 크게 뛰어넘은 팀 감독에게 주어지는 상"이라고 말하기도 한다.

애틀랜타 월트 와이스 감독이 86점(1위 7표·2위 16표·3위 3표)으로 2위, 필라델피아 돈 매팅리 감독이 25점(1위 1표·2위 3표·3위 11표)으로 3위에 자리했다.

이날 머피 감독은 최근 고관절 수술을 받아 병실에서 수상 소감을 남겼다.

[미국 캘리포니아 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로야구 메이저리그(MLB) 팻 머피 감독이 지난달 15일 캘리포니아주 로스엔젤레스 다저스타디움에서 열린 LA다저스와 2026 내셔널리그 챔피언십시리즈 경기 후 마운드에 오르고 있다. 2026.11.11 willowdy@newspim.com

2024년부터 올해의 감독상을 거머쥔 머피 감독은 MLB 사령탑 최초로 3연패 기록을 달성한테 이어 올해의 감독으로 세 번 이상 선정된 10번째 감독이 됐다. 고(故) 보비 콕스, 토니 라루사, 벅 쇼월터 전 감독이 가장 많은 4차례씩 올해의 감독으로 뽑혔다. 머피 감독이 한 차례 더 이 상을 받는다면 공동 1위에 이름을 올리게 된다.

또한 머피 감독은 콕스, 더스티 베이커, 테리 프랑코나 전 감독에 이어 한 팀에서 세 번 이상 올해의 감독으로 선정된 4번째 사령탑으로 기록됐다.

머피 감독은 올해 밀워키 역사상 정규시즌 최다 승리(103승) 기록을 세우며 전체 승률 1위를 차지했다. 젊은 선수들을 대거 기용하며 전력을 끌어올렸고, 이를 발판 삼아 창단 첫 월드시리즈 우승을 지휘했다.

[서울=뉴스핌] 미국프로야구 메이저리그(MLB) 윌 베너블 감독이 2026 올해의 감독상을 받았다. [사진=MLB] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

아메리칸리그 올해의 감독으로는 시카고 화이트삭스 윌 베너블 감독이 뽑혔다. 베너블 감독은 1위 15표, 2위 11표, 3위 3표를 받아 111점을 기록해 98점을 얻은 템파베이 케빈 캐시 감독을 따돌렸다.

베너블 감독은 부임 첫 시즌인 2025년 60승 102패로 부진한 성적을 냈으나 올해 84승 78패로 팀의 포스트시즌 진출을 이끌었다.

100패 이상 기록한 뒤 이듬해 올해의 감독을 수상한 건 1989년 볼티모어 프랭크 로빈슨 전 감독, 2017년 미네소타 폴 몰리터 전 감독, 2020년 마이애미 매팅리 전 감독에 이어 베너블 감독이 네 번째다.

화이트삭스 감독으로는 여섯 번째로, 1983년 토니 라루사, 1990년 제프 토르보그, 1993년 진 라몬트, 2000년 제리 마누엘, 2005년 오지 길렌에 이어 21년 만에 올해의 감독상을 거머쥐었다.

willowdy@newspim.com