사천여성회, 시의원 부적절 신체 접촉 행위 규탄…재발 방지 대책 요구

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정당의 징계 부족, 윤리특위 심사 요청

피해자 보호·성평등 교육 의무화 요구

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 시민사회단체에서 사천시의회 제주 연수 중 불거진 시의원의 직원 부적절한 신체 접촉 의혹에 대해 책임 있는 후속 조치를 요구하는 목소리가 나왔다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천여성회가 11일 오전 사천시청 브리핑룸에서 시의원의 부적절한 신체 접촉 행위에 대해 철저한 진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 촉구하고 있다. 2026.11.11

사천여성회는 11일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "정당 차원의 징계로 책임이 끝나서는 안 된다"면서 "시의회가 해당 의원을 윤리특별위원회에 회부해 별도 심사하고 사실관계에 따라 엄중히 조치해야 한다"고 밝혔다.

논란은 지난 9월 30일부터 10월 2일까지 진행된 사천시의회 제주도 의정연수에서 불거졌다. 연수 이후 저녁 식사 뒤 이어진 자리에서 더불어민주당 소속 시의원이 의회사무국 여성 직원에게 부적절한 신체 접촉을 했다는 의혹이 제기됐다.

더불어민주당 경남도당은 사실관계를 확인한 뒤 해당 의원에게 중징계 처분을 내린 것으로 확인됐다.

사천여성회는 "전체 시의원을 대상으로 성평등과 인권 교육을 강화하고 의회 내부의 조직문화를 점검해야 한다"면서 "정당 차원에서도 피해자에 대한 공식 사과와 성비위 예방 체계 재검토, 지방의원 대상 성인지·인권 교육 의무화가 필요하다"고 날을 세웠다.

피해 공무원 보호도 주문했다. 사천여성회는 "사천시와 시의회는 피해 공무원에 대한 2차 가해를 막고 인사상 불이익이 발생하지 않도록 피해자 중심의 보호와 지원 대책을 신속히 시행해야 한다"고 주장했다.

사천여성회는 "해당 의원에게 피해자와 시민에게 사과하고 자신의 행위를 성찰해야 한다"며 "이번 사안을 개인의 일탈이나 정당 징계로 끝내지 말고 시의회와 정당이 공직윤리와 조직문화 개선에 나서야 한다"고 목소리를 높였다.

m25322532@newspim.com