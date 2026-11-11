광양시, 포스코인터 LNG 투자로 후속 사업 발굴

AI 핵심 요약beta
- 광양시는 11일 9492억원 규모 제2 LNG터미널 준공을 계기로 에너지산업 확대를 추진했다
- 포스코인터내셔널은 47개월간 LNG 저장탱크 2기와 부두 등을 건설했다
- 광양 LNG터미널 저장능력은 기존 93만㎘에서 133만㎘로 늘어났다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 9492억원 규모의 제2 LNG터미널 준공을 계기로 에너지산업 기반을 확대하고 연관 산업 활성화와 후속 투자 유치를 추진한다.
11일 광양시에 따르면 전날 국가산업단지에서 정부·지자체와 유관기관 및 기업 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 포스코인터내셔널의 제2 LNG터미널 준공식이 열렸다.
총 9492억원을 투입해 47개월에 걸쳐 건설한 터미널은 20만㎘급 LNG 저장탱크 2기와 27만㎥급 LNG 운반선 접안부두 및 2만㎥급 선박용 벙커링 부두 등을 갖췄다.
이번 준공으로 광양 LNG터미널의 총 저장능력은 기존 93만㎘에서 133만㎘로 40만㎘ 늘었다.
시는 약 1조원 규모의 기업 투자가 산업시설 구축으로 이어진 데 의미를 두고 LNG 저장·공급 기반 확충이 지역 에너지산업 경쟁력 강화와 추가 투자 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.
장인화 포스코그룹 회장은 "이번 준공으로 LNG 밸류체인의 완성도를 높이고 국가 에너지 안보에도 기여하겠다"고 말했다.
박성현 광양시장은 "어려운 경제 여건 속에서도 대규모 투자를 성공적으로 마무리한 관계자들에게 감사드린다"며 "기업의 과감한 투자가 새로운 산업과 일자리 창출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
시는 주요 기업과 협력을 강화해 에너지·이차전지 등 미래 성장산업의 신규 투자와 후속 사업을 발굴하고 기업과 지역이 함께 성장하는 투자환경을 조성할 방침이다.
chadol999@newspim.com