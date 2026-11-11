[프로농구] 원주 DB '험멜 브랜드데이', 후원 20주년 기념 특별 유니폼 첫선

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프로농구 원주 DB가 험멜코리아와의 후원 계약 20주년을 맞아 첫 계약 당시 유니폼을 현대적으로 되살렸다.
DB는 13일 오후 7시 수원 KT와의 홈경기에서 '험멜 브랜드데이'를 열고 기념 유니폼을 선보인다. 기념 유니폼은 20년 전 디자인에서 색상과 목둘레 형태를 가져왔다. 여기에 후원 20주년을 상징하는 엠블럼을 달고, DB와 험멜의 로고를 조합한 모노그램 무늬를 더했다.
2005년 10월 창단한 DB는 이듬해 험멜코리아와 첫 공식 후원 계약을 맺었다. 험멜은 이후 20년간 선수단 유니폼과 훈련용품을 지원했다. 양측은 팬 행사와 유소년 농구 후원, 사회공헌 사업도 함께 진행해 왔다.
기념 유니폼은 KBL 공식 온라인 스토어에서 예약 구매할 수 있다. 지난 10일 정오에 시작한 예약 판매는 16일 오후 3시에 마감한다. 주문 물량은 12월 14일부터 순차 출고된다.
DB는 KT전 당일 관중이 참여할 수 있는 체험 프로그램과 공연을 마련하고 기념품도 증정할 예정이다.
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