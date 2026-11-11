골프존그룹, 대전 유성구 '사랑의 김장 나누기' 15년째 동참…이웃 사랑 실천

AI 핵심 요약beta
- 골프존그룹은 10일 대전 유성구 김장 행사에 500만원을 기부했다
- 대전 계열사 임직원 50여명은 배추 1000포기를 담갔다
- 김장김치 20t은 취약계층 2790가구에 전달될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존그룹이 대전 유성구에서 15년째 김장 봉사를 이어갔다.
골프존은 지난 10일 유림공원 잔디광장에서 열린 '2026 사랑의 김장 나누기' 행사에 500만 원을 기부했다. 골프존과 골프존조이마루, 골프존카운티 등 대전 소재 계열사 임직원 50여 명도 현장에서 배추 약 1000포기를 담갔다.
유성구행복네트워크와 유성구지역사회보장협의체, 유성구행복누리재단이 공동 주관한 이날 행사에는 지역 기업·단체 관계자와 자원봉사자 등 400여 명이 모였다. 행사에서 담근 김치 약 20t은 동 행정복지센터와 사회복지시설을 통해 유성구 내 취약계층 2790가구에 전달될 예정이다.
김태연 골프존조이마루 사업부장은 "임직원들이 정성껏 담근 김치가 어려운 이웃들의 건강한 겨울나기에 작은 보탬이 되길 바란다"고 말했다.
골프존그룹은 대전에서 취약계층 생필품 지원과 지역 문화예술 전시·소식지 발간 후원도 이어왔다. 대전사회복지공동모금회에 전달한 성금은 누적 약 20억 원이다. 2021년에는 대전 기업 가운데 처음으로 '나눔명문기업' 골드회원에 선정됐다. 오는 12월에는 서울 소재 계열사 임직원들이 강남구 수서동에서 봉사활동에 나설 예정이다.
iaspire@newspim.com