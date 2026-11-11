연천군, 분야별 인허가 업무 통합 '허가과' 신설

AI 핵심 요약beta
- 연천군이 11일 인허가 업무를 통합한 허가과를 신설했다
- 연천군은 건축물현황도와 농지 신청서 작성 대행을 시행한다
- 불법 개발행위 필지를 사고지로 관리해 사후점검을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군이 군민 중심의 신속하고 투명한 행정서비스 제공을 위해 인허가 업무를 일원화하고 민원 편의성을 높이기 위한 업무혁신에 나섰다.
연천군은 건축, 개발행위, 농지, 산지 등 분야별로 분산돼 있던 인허가 업무를 통합한 허가과를 신설하고 '3대 업무혁신 방안'을 추진한다고 11일 밝혔다.
이번 방안은 인허가 절차 과정에서 발생하는 민원인의 경제적·시간적 부담을 줄이고 불법 행위에 대한 체계적인 사후관리 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
군은 먼저 건축물대장 표시변경 현황도 작성 대행서비스를 전면 시행한다.
그동안 건축물 표시변경 등을 신청하려는 민원인은 민간 설계사무소를 통해 현황도를 작성해야 했지만 앞으로는 담당 부서가 건축물현황도 작성과 관련한 지원 및 대행에 나선다. 이를 통해 민원인의 비용 부담과 절차상 불편이 줄어들 것으로 군은 기대하고 있다.
연천군은 농지의 타용도 일시사용허가 신청서 작성 대행서비스도 도입한다.
복잡한 서류 작성과 행정절차로 어려움을 겪는 민원인을 대상으로 담당자가 신청서 작성을 적극 지원해 민원 진입장벽을 낮추고 처리 기간을 단축할 계획이다.
군은 군계획조례 개정을 통해 불법 개발행위 적발 필지를 '사고지'로 등재하고 이력을 체계적으로 관리하는 시스템을 구축한다.
사고지로 관리되는 필지는 향후 동일 장소에서 반복적으로 발생할 수 있는 위법 행위를 사전에 차단하고 불법행위에 대한 점검과 관리의 투명성을 높이는 데 활용된다.
이승윤 연천군 허가과장은 "이번 3대 업무혁신 방안은 군민들이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 편익을 높이는 동시에 엄격하고 투명한 사후관리를 통해 신뢰받는 행정을 구현하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 현장 중심의 행정 개선을 지속해 나가겠다"고 전했다.
asj7376@newspim.com