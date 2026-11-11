[KPGA] 2026 주니어리그 '패밀리 골프대회'. 서연후 권예준 우승

AI 핵심 요약beta
- 서연후·권예준이 8일 KPGA 주니어리그 패밀리 골프대회에서 우승했다
- 서연후는 저학년부 28타, 권예준은 고학년부 26타를 기록했다
- 대회에는 유소년 선수 63명이 참가해 부모와 9홀 포섬 경기를 치렀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서연후·권예준이 2026 한국프로골프협회(KPGA) 주니어리그 패밀리 골프대회 우승을 차지했다.
부모와 자녀가 공 하나를 번갈아 치며 9홀을 돈 주니어리그 패밀리 골프대회에서 서연후와 권예준이 각각 저학년부와 고학년부 정상에 올랐다.
대회는 지난 8일 전북 군산의 파인파크 앳 군산 파3에서 열렸다. 저학년부 34명과 고학년부 29명 등 유소년 선수 63명이 학부모와 짝을 이뤘다. 저학년부는 506코스, 고학년부는 507코스에서 경기했다. 두 부문 모두 팀원 두 명이 한 공을 교대로 치는 9홀 포섬 방식으로 순위를 가렸다.
저학년부에서는 서상진골프아카데미 소속 서연후가 1오버파 28타로 우승했다. 고학년부에서는 솔트베이골프클럽 소속 권예준이 1언더파 26타를 쳐 1위를 차지했다. 두 부문 우승자에게는 레고 세트와 KPGA 클럽 헤드커버가 주어졌다. 최저타상과 모범선수상 등 부문별 시상도 진행됐으며, 참가자 전원에게 볼타월과 골프장갑 등 기념품을 전달했다.
KPGA는 이번 대회를 '레인보우 레벨업 토너먼트'와 연계해 유소년 선수들이 실전에서 기량을 점검하고 경기 예절을 익힐 수 있도록 했다. 골프장은 대회 장소를 무상으로 제공했으며, 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 대회를 후원했다.
iaspire@newspim.com