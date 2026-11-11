남양주도시공사, 3년 연속 지역사회공헌 인정기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 남양주도시공사는 11일 지역사회공헌 인정기관에 3년 연속 선정됐다고 밝혔다
- 남양주도시공사는 ESG 종합평가에서 최고 등급인 A+를 획득했다고 밝혔다
- 남양주도시공사는 올해 약 5200명에게 나눔을 전하고 사회공헌 80회를 기록했다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주도시공사가 지역사회공헌 활동과 지속가능경영 성과를 인정받아 '2026년 지역사회공헌 인정제' 인정기관으로 선정됐다.
남양주도시공사는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관한 이번 평가에서 3년 연속 인정기관으로 선정됐으며 환경·사회·지배구조(ESG) 3개 영역 종합평가에서 A+등급을 획득했다고 11일 밝혔다.
지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 협력해 지역사회를 위한 사회공헌활동을 지속적으로 펼친 기업과 기관을 발굴해 그 공로를 인정하는 제도다.
공사는 기관장과 양대 노동조합 위원장을 중심으로 봉사활동을 추진하는 한편 지속 가능한 사회공헌 체계 구축을 위해 전담 부서 지정과 중장기 로드맵 수립, NCUC봉사단 운영, 지역 유관기관 및 민간기업과의 협력 네트워크 확대 등을 추진해왔다.
또 남양주시민의 생애주기별 복지 수요에 대응하기 위한 촘촘한 복지안전망 구축에도 힘을 쏟고 있다.
올해 공사는 민간기업과 협력해 나물 반찬 꾸러미 60세트를 기부하고 지역아동센터에 학용품 120개를 전달했다. 장애인 거주시설 환경정비와 아동 공동생활가정 생활용품 지원도 진행했다.
이와 함께 거제시 수해 복구를 위한 성금 약 650만원을 기탁했으며 임직원 400여 명이 자율기부금 모금 활동인 '끝전 모으기'에 동참했다.
공사는 2023년 7월부터 현재까지 모두 80회에 달하는 사회공헌활동을 펼치며 취약계층 지원을 이어오고 있다. 올해에만 약 5200명의 이웃에게 나눔의 손길을 전했다.
남양주도시공사 관계자는 "임직원 모두가 한마음으로 주변 이웃을 살피고 나눠온 노력이 인정받아 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위한 진정성 있는 사회공헌활동을 지속적으로 추진해 지역사회에 따뜻한 미소를 전하겠다"고 말했다.
한편 남양주도시공사는 지난해 행정안전부가 주최한 '제1회 대한민국 봉사와 나눔 우수사례 공모전'에서 우수상을 받으며 지역사회 나눔 실천 기관으로서의 입지를 다졌다.
asj7376@newspim.com