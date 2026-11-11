[프로야구] 새로운 '폰와듀오' 찾는 한화, 새 외국인 투수 왓슨 영입

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=프로야구 한화 이글스가 새 외국인투수 트로이 왓슨(29)을 영입했다.

한화는 11일 "새 외국인 선수 트로이 왓슨를 영입했다. 계약 조건은 계약금 30만달러, 연봉 70만달러 등 총액 100만달러"라고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 한화 트로이 왓슨. [사진=한화 이글스] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

지난 2018년 드래프트 15라운드 전체 446번으로 토론토의 지명을 받은 왓슨은 최고 시속 157km, 평균 150km에 이르는 강력한 포심 패스트볼을 던지는 우완 투수다. 여기에 스위퍼, 싱커 등으로 스트라이크존 좌우를 활용하는 투구가 강점이다.

빅리그 경험은 없고, 마이너리그 통산 192경기(선발 72경기)에 등판해 27승 28패, 8홀드, 12세이브, 평균자책점 3.87을 기록했다. 올 시즌 왓슨은 31경기(선발 13경기)에서 4승 4패, 2홀드, 3세이브, 평균자책점 3.14를 기록했다. 80.1이닝 동안 피안타율 0.233, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.18의 성적을 냈다.

왓슨의 영입은 한화의 승부수다. 한화는 지난 2024시즌 코디 폰세(토론토), 라이언 와이스의 외국인 투수가 합작한 33승에 힘입어 17년 만에 한국시리즈(KS·7전4선승제)에 진출했다. 비록 1승 4패로 마무리해 준우승에 그쳤지만, 오랜만의 가을야구인 만큼 많은 관심을 끌었다.

코디 폰세(왼쪽)와 라이언 와이스. [사진=한화]

올 시즌 두 투수 모두 MLB에 진출하게 되어 이별한 한화는 오웬 화이트, 윌켈 에르난데스를 영입해 강팀으로 성장을 노렸다. 하지만 기대 이하의 성적을 내며 마운드가 무너졌다. 아시안쿼터 제도 도입 첫 해부터 26경기 11승 6패, 평균자책점 3.97을 기록한 왕옌청의 활약에도 불구하고 한화는 선발과 불펜 모두 붕괴했다.

한화는 에르난데스와 이별하면서 왓슨의 영입을 노렸다. 하지만 당시 디트로이트 40인 로스터에 들어 왓슨의 이적이 불발됐다. 한화는 대신 브루스 짐머맨을 영입했다. 짐머맨은 올 시즌 14경기 3패, 1홀드, 평균자책점 10.23으로 부진했다. 한화는 올해 9위로 정규시즌을 마무리했다. 지난해 준우승 팀의 믿기지 않는 추락이다.

그만큼 왓슨의 활약이 중요하다. 다만 부상 이력은 있다. 왓슨은 2021년 오른쪽 팔꿈치 인대 재건 수술(토미 존 수술)을 받았다. 13개월의 재활 끝에 2022년 6월 21일 실전 마운드에 올랐다.

이후 잠잠했던 왓슨은 지난해 12월 오른쪽 팔꿈치에 뼛조각이나 손상된 조직을 제거하는 관절경 수술을 받았다. 약 5개월간의 재활을 마친 지난 5월 트리플A 선수단에 이름을 올렸다. 왓슨은 토미존 수술 후 선발로 49경기 밖에 오르지 못한 점도 변수다. 외국인 선수들 대부분 한 시즌 동안 30경기 마운드에 오른다.

[서울=뉴스핌] 한화가 아시아쿼터 선수로 대만 국가대표 좌완 왕옌청을 영입했다. [사진 = 한화] 2025.11.13 wcn05002@newspim.com

계약을 마친 왓슨은 "내 야구 인생 다음 챕터가 한화라는 점이 기쁘고 자랑스럽다. KBO리그에서 뛸 수 있는 기회를 준 한화에 감사하다"며 "내가 한화이글스와 계약한 이유는 단 하나다. 승리를 위해서다. 최고의 팬덤을 자랑하는 한화 팬들께 승리하는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

왓슨은 미국 현지에서 메디컬테스트를 마친 뒤 내년 스프링캠프지에 합류한다.

왕옌청과 재계약에 이어 왓슨을 영입한 한화는 앞으로 남은 두 자리 외국인 선수 영입을 진행해 나갈 계획이라고 밝혔다. 국가대표 류지현 전 감독을 신임 사령탑으로 데려온 한화가 어떤 외국인 선수 구성으로 출발할지 관심을 끈다.

willowdy@newspim.com