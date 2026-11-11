을지대의료원 심뇌혈관질환센터 신경과 교수들, 복지부 장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- 을지대의료원은 11일 이동환·김재국 교수에게 보건복지부 장관상을 수여했다
- 두 교수는 심뇌혈관질환의 신속한 진단·치료에 기여한 공로를 인정받았다
- 지역 의료기관 협력체계 구축과 심뇌혈관질환 안전망 강화에 힘썼다고 전해졌다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 을지대학교의료원은 의정부을지대학교병원 신경과 이동환 교수와 대전을지대학교병원 신경과 김재국 교수가 '2026년 심뇌혈관질환센터 운영사업'에 기여한 공로로 보건복지부 장관상을 받았다고 11일 밝혔다.
이번 수상은 심뇌혈관질환의 신속한 진단과 치료, 지역 의료기관 간 협력체계 구축 등 지역 심뇌혈관질환 안전망 강화에 기여한 공로를 인정받은 데 따른 것이다.
이동환 교수는 의정부을지대병원 뇌신경센터장으로서 뇌졸중과 뇌혈관질환 전문 진료를 담당하고 있다.
병원은 이 교수가 신경중재치료를 기반으로 급성기 뇌졸중 환자의 신속한 진단과 치료에 힘쓰는 한편 경기 북부 지역 환자들이 적기에 전문 치료를 받을 수 있도록 지역 의료 안전망 강화에도 주력하고 있다고 전했다.
김재국 교수는 대전을지대병원 뇌혈관센터장으로서 뇌졸중과 뇌경색·뇌출혈의 예방 및 진단, 약물치료를 비롯해 초급성기 뇌경색 환자를 대상으로 한 동맥 내 혈전제거술 등 뇌혈관질환 전문 진료를 하고 있다.
을지대학교의료원은 김 교수의 진료 활동이 심뇌혈관질환 환자의 적기 치료와 지역 의료진의 전문 진료 역량 강화에 기여한 것으로 평가받았다고 설명했다.
을지대학교의료원 관계자는 "이번 수상은 심뇌혈관질환 환자의 골든타임을 지키기 위해 의료진이 진료 현장에서 쌓아온 노력과 지역 의료기관 간 협력의 결실"이라며 "앞으로도 전문 진료 역량과 지역 협력체계를 강화해 국민의 생명과 건강을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com