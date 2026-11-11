세종시, 착한가격업소 여민전 '캐시백 15%' 제공

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 11일부터 착한가격업소 여민전 결제에 15% 캐시백을 제공했다
- 다음 달 31일까지 기존 10%에 5%를 더해 혜택을 확대했다
- 지역 내 착한가격업소 48곳에서 예산 소진 시까지 적용될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 착한가격업소에서 지역화폐 여민전으로 결제하는 시민에게 연말까지 최대 15%의 캐시백 혜택을 제공한다.
11일 시에 따르면 다음 달 31일까지 관내 착한가격업소 중 여민전 가맹점에서 여민전 카드로 결제하면 기존 10% 캐시백에 5%를 더해 총 15%의 혜택을 받을 수 있다.
시는 이번 혜택 확대를 통해 고물가로 인한 시민들의 가계 부담을 덜고 착한가격업소 이용을 활성화해 지역 소상공인의 매출 증대를 유도할 계획이다.
현재 지역 내 착한가격업소는 모두 48곳이다. 업종별로는 식당·카페 등 요식업소 43곳, 미용실·세탁소 등 비요식업소 5곳이다.
착한가격업소는 합리적인 가격과 양질의 상품·서비스를 제공해 물가 안정에 기여하는 업소를 대상으로 지정된다.
추가 캐시백은 일반 캐시백과 마찬가지로 카드 결제 즉시 지급된다. 다만 관련 예산이 소진되면 사업 기간과 관계없이 조기 종료될 수 있다.
착한가격업소 위치와 세부 정보는 여민전 앱 또는 시 홈페이지에서 확인할 수 있다.
vincent977@newspim.com