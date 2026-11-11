포천시, '제1차 포천시사' 역사 분야 전자책 공개

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 11일 제1차 포천시사 역사 분야 전자책을 공개했다
- 전자책은 역사 분야 6권, 총 881페이지를 디지털로 전환했다
- 키워드 검색과 관련 자료 연동으로 지역사 접근성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시가 시민들이 지역 역사를 보다 쉽고 편리하게 접할 수 있도록 '제1차 포천시사' 역사 분야 전자책을 제작해 공개했다고 11일 밝혔다.
이번 전자책은 지난 7월 발간된 제1차 '포천시사' 역사 분야 6권을 디지털로 전환한 것으로 총 881페이지 분량이다. 시는 책자 열람에 따른 시간적·공간적 제약을 줄이고 시민들의 이용 편의를 높이기 위해 전자책을 제작했다고 전했다.
전자책에는 키워드 검색, 목차 사이드바, 화면 확대·축소, 돋보기 기능 등이 적용됐다. 모바일 환경에 맞춰 화면을 최적화했으며 디지털포천문화대전의 지식정보와 연동해 이용자가 관련 역사·문화 자료를 추가로 확인할 수 있도록 했다.
특히 본문에 등장하는 인물과 지명, 사건, 용어 등 주요 개념어를 디지털포천문화대전의 관련 항목과 연결한 점이 특징이다. 이용자는 본문을 읽는 과정에서 낯선 용어를 선택하면 해당 항목으로 이동해 관련 정보를 연속적으로 탐색할 수 있다.
단순히 종이책을 디지털화하는 데 그치지 않고 지역사 자료 간 연계 기능을 강화해 포천의 역사와 문화를 폭넓게 이해할 수 있도록 했다는 게 시의 설명이다.
시는 이번 전자책 공개를 통해 시민과 학생, 연구자들의 지역사 자료 접근성이 높아질 것으로 기대하고 있다.
백영현 포천시장은 "이번 전자책 제작으로 시민들이 포천의 역사를 일상 속에서 보다 가깝게 접하게 되길 바란다"며 "앞으로도 포천시사를 비롯한 지역 역사·문화 자료를 시민과 함께 나눌 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.
한편 전자책은 포천시 포천역사문화관 누리집 '발간자료' 메뉴의 '포천시사' 페이지에서 이용할 수 있다. 별도의 회원가입이나 프로그램 설치 없이 누구나 무료로 열람할 수 있다.
포천시는 앞으로 제2차 포천시사 편찬 이후에도 전자책 서비스를 지속적으로 확대할 계획이다.
asj7376@newspim.com