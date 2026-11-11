'2026 AG 金' 이현중, G리그 개막전서 3점…팀은 108-93 승리

AI 핵심 요약beta
- 이현중이 11일 G리그 개막전에 선발 출전해 시즌 첫 득점을 올렸다
- 이현중은 24분간 3점·6리바운드·2어시스트·1블록슛을 기록했다
- 립시티는 솔트레이크시티를 108-93으로 꺾었지만 슈팅 부진은 아쉬웠다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미프로농구(NBA)에 도전 중인 G리그(하부리그) 포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속 이현중이 새 시즌 개막전에 선발출전해 시즌 첫 득점을 올렸지만, 만족스러운 성적표를 받지 못했다.
이현중은 11일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 델타센터에서 열린 솔트레이크시티와 2026-2027시즌 G리그 원정 개막전에 선발로 나서 24분간 3점 6리바운드 2어시스트 1블록슛을 기록했다.
이날 이현중은 장기인 슈팅 능력을 온전히 보여주지 못해 아쉬움을 남겼다. 총 5차례 야투를 시도해 1개만 적중(성공률 20%)시켰고, 3점슛 역시 4번 시도해 1개(성공률 25%)만 림을 통과했다.
1쿼터 초반 0-9로 끌려가던 흐름에서 마크 시어스의 어시스트를 받아 깨끗한 3점포로 팀의 마수걸이 득점을 올렸다. 하지만 이후 쏜 슛은 연달아 림을 외면하며 추가 득점포를 가동하지 못했다. 하지만 6개의 리바운드를 걷어내고 동료들에게 기회를 열어주는 궂은일을 소화했다.
립시티는 시종일관 우위를 점한 끝에 솔트레이크시티를 108-93으로 완파했다. 이날 케일럽 휴스턴이 3점포 8방을 포함해 28점 10리바운드를 기록, 팀 내 최다 득점으로 승리에 앞장섰다.
지난 9월 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 따는데 앞장섰던 이현중은 2022년 미국 데이비드슨대 졸업 후 호주 NBL, 일본 B리그를 거쳤다. 아시안게임에서 병역문제를 해결한 이현중은 이번 시즌 다시 G리그 유니폼을 입고 꿈의 무대인 NBA를 향한 도전을 이어가고 있다.
willowdy@newspim.com