올림픽공원서 어린이 150명 밸런스바이크 질주…'스트라이더컵' 성료

AI 핵심 요약beta
- 체육진흥공단은 7일 올림픽공원에서 어린이 밸런스바이크 대회를 개최했다
- 3~7세 어린이 150명은 연령별로 나뉘어 예선과 결승을 치렀다
- 대회장에는 가족 체험 부스와 스포츠 체험 프로그램도 마련됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
150명 어린이 참여, 연령별 경연 진행
가족 체험 부스와 박물관 소개로 호응
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단은 지난 7일 서울 송파구 올림픽공원 평화의광장에서 어린이 밸런스바이크 대회 '2026 서울올림픽기념 스트라이더컵'을 개최했다고 밝혔다.
체육공단이 주최·주관하고 케이벨로가 시행한 이번 대회에는 3~7세 어린이 150명이 참가했다. 밸런스바이크는 페달 없이 발로 땅을 밀어 움직이는 자전거로, 어린이들의 균형 감각과 기초 체력을 기르기 위해 마련됐다.
참가 어린이들은 3세, 4세, 5세, 6·7세 부문으로 나뉘어 예선과 준결승, 결승을 치렀다. 헬멧과 보호대를 착용한 어린이들이 트랙을 질주하자 가족과 관람객들은 이름을 부르며 응원을 보냈다.
대회장 주변에는 페이스페인팅과 컬러비즈 공예, 솜사탕 등 가족 체험 부스도 마련됐다. 백호돌이와 함께하는 야구대장·펜싱왕 도전 이벤트도 운영해 어린이들이 다양한 스포츠를 놀이로 경험할 수 있도록 했다.
지난달 15일 개관한 국립스포츠박물관과 스포츠코리아랩(SKL) 전시체험관도 함께 소개됐다. 러닝 테마 기획전시와 스포츠기업의 러닝 제품 체험, 놀이형 스포츠 체험 프로그램 등이 관람객들의 관심을 끌었다.
체육공단 관계자는 "어린이와 가족이 올림픽공원에서 함께 달리며 스포츠의 즐거움을 경험한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 어린이들이 스포츠를 즐겁게 만날 수 있는 기회를 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.
windy@newspim.com