리센느, 내년 2월 첫 단독 콘서트 개최…"꿈만 같아"

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡플레이가 11일 리센느의 첫 단독 콘서트 개최를 밝혔다
- 리센느는 2027년 2월 19일부터 21일까지 서울 올림픽홀에서 공연한다
- 티켓 예매는 12월 쿠팡플레이 모바일 앱에서 진행될 예정이다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 걸그룹 리센느(RESCENE)가 데뷔 약 3년 만에 첫 단독 콘서트를 열고 팬들과 만난다.
쿠팡플레이는 더뮤즈엔터테인먼트와 함께 2027년 2월 19일부터 21일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 리센느의 첫 단독 콘서트 '2027 리센느 콘서트 '노츠: 블루밍' 인 서울(2027 RESCENE CONCERT 'NOTES : BLOOMING' IN SEOUL)'을 개최한다고 밝혔다.
이번 공연은 2024년 데뷔한 리센느가 약 3년 만에 선보이는 첫 단독 콘서트다. 리센느는 '러브 어택(LOVE ATTACK)', '프리티 걸(Pretty Girl)', '핀볼(Pinball)', '데자부(Deja Vu)' 등 자신들만의 음악적 색깔을 담은 곡으로 역주행과 음원 차트 1위를 기록하며 대중성과 음악성을 인정받았다. 최근 발매한 미니 4집 '펄스(PULSE)'를 통해 한층 성장한 음악적 역량을 보여준 만큼 이번 공연에서 어떤 무대를 선보일지 관심이 모인다.
이번 콘서트는 리센느의 콘텐츠 경쟁력과 쿠팡플레이의 라이브 엔터테인먼트 기획 및 운영 역량이 만난다는 점에서도 주목된다. 양측은 지난 8월 열린 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기 하프타임 쇼와 스포츠 예능 콘텐츠 등을 통해 협업을 이어왔다.
쿠팡플레이는 지드래곤의 고양 콘서트와 서울 앙코르 콘서트, 빅뱅의 고양 콘서트 및 데뷔 20주년 기념 한강 이벤트, MBC 버추얼 라이브 페스티벌 등 대형 라이브 엔터테인먼트 행사를 선보여 왔다. 이번 공연에도 그동안 축적한 기획력과 기술력을 집약할 계획이다.
리센느는 "데뷔 때부터 간절히 바라왔던 첫 단독 콘서트를 개최하게 되어 꿈만 같다"며 "오랫동안 기다려주신 만큼 팬분들께 소중한 시간을 선물할 수 있도록 무대 하나하나 최선을 다해 준비하겠다"고 전했다.
티켓 예매는 오는 12월 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행된다. 구체적인 예매 일정과 공연 관련 정보는 쿠팡플레이 공식 웹사이트와 모바일 앱에서 추후 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com