동두천시 '다비드 란뷔의 일기', 경기도 등록문화유산 등재 확정

AI 핵심 요약beta
- 동두천시는 11일 다비드 란뷔의 일기를 경기도 등록문화유산으로 등재했다고 밝혔다
- 경기도유산위원회는 지난달 29일 일기의 등록을 최종 가결했다
- 일기는 한국전쟁 당시 노르웨이 참전 경험을 보여주는 1차 사료로 평가됐다
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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 동두천 자유수호평화박물관이 소장한 '한국전쟁 노르웨이 참전용사 다비드 란뷔의 일기'가 경기도 등록문화유산으로 최종 등재됐다고 11일 밝혔다.
경기도유산위원회 등록유산분과는 지난달 29일 제2차 등록문화유산 위원회를 열고 해당 일기의 등록 여부를 심의한 끝에 최종 등록을 가결했다.
앞서 위원회는 지난 5월 제1차 등록유산문화 위원회에서 다비드 란뷔의 일기에 대해 등록문화유산 예비 신청을 가결 했으며 "한국전쟁 당시 저자의 유엔군 참전 경험을 보여주는 중요한 1차 사료"라고 평가한 바 있다.
다비드 란뷔(David Randby·1931~2024)는 한국전쟁 발발 당시 21세의 나이로 노르웨이군 전기기사로 참전했다.
그는 동두천에 설치된 노르웨이 이동외과병원(NORMASH)에 복무하며 한국전쟁 부상자 9만여 명을 치료하는 데 기여했다.
다비드 란뷔는 1952년 11월부터 1953년 6월까지 한국에서 복무하며 당시의 여정과 전쟁 경험을 일기에 기록했다.
휴전 이후에도 한국을 찾았던 다비드 란뷔는 2009년 주한 노르웨이 대사관을 통해 일기를 동두천시에 기증했다. 현재 일기는 자유수호평화박물관이 소장하고 있다.
박물관은 기증 이후 일기에 대한 조사와 연구를 진행했으며 2025년 대한민국역사박물관 근현대사박물관 협력망 지원을 받아 번역 및 해제본을 출간했다.
이번 등재로 동두천시는 '한국전쟁 피난민 태극기'와 '노르웨이 이동외과 병원'에 이어 세 번째 경기도 등록문화유산을 보유하게 됐다.
박형덕 동두천시장은 "유엔참전용사 국제 추모의 날을 앞두고 노르웨이 참전용사의 일기 등재가 확정돼 뜻깊다"며 "동두천의 정체성을 상징하는 보훈 관련 문화유산을 적극적으로 연구하고 활용해 지역의 역사적 가치를 알리겠다"고 말했다.
동두천시는 현재 자유수호평화박물관에서 다비드 란뷔의 일기를 주제로 한 박물관 교육 프로그램을 전쟁기념관과 공동 개발하고 있다.
asj7376@newspim.com