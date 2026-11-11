[MLB] 'PHI 첫 우승 기여·NYY 감독 부친' 밥 분 세상 떠나…향년 78세

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 전설적인 선수로 꼽히는 밥 분이 세상을 떠났다.

AP통신 등 미국 현지 언론은 11일(한국 시간) "1980년 필라델피아의 창단 첫 월드시리즈 우승 멤버인 밥 분이 전날 별세했다"고 보도했다. 향년 78세로 사인은 공개되지 않았다.

[서울=뉴스핌] 필라델피아가 11일(한국시간) 공식 SNS에 밥 분을 추모했다. [사진=필라델피아 필리스] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

분의 장남 브렛은 SNS를 통해 "아버지는 나의 멘토이자 코치였고, 든든한 버팀목이었다"며 "어떤 말로도 표현할 수 없을 만큼 그리울 것이다. 그분을 아버지라고 부를 수 있어 영광이었다. 야구계는 위대한 인물을 잃었다"고 추모했다.

필라델피아도 공식 SNS를 통해 "분은 훌륭한 선수이자 동료였고, 한 가정의 가장이었다. 경기장 안팎에서 모범적인 운동선수가 갖춰야 할 모든 것을 보여준 인물"이라고 애도했다.

이어 "구단 역사상 가장 빛났던 시기에 그와 함께했다는 사실을 자랑스럽게 생각한다. 그가 우리 구단과 동료들, 그를 알았던 모든 사람에게 남긴 영향은 영원히 잊히지 않을 것"이라고 전했다.

스탠퍼드대를 졸업한 밥 분은 1969년 신인드래프트에서 3루수로 필라델피아의 6라운드 지명을 받았다. 이후 그는 마이너리그에서 포수로 전향한 뒤 1972년 빅리그에 데뷔했다.

필라델피아에서 첫 10시즌을 보낸 그는 캘리포니아 에인절스에서 7시즌, 캔자스시티 로열스에서 2시즌을 뛰었다. 이후 캔자스시티와 신시내티 레즈에서 감독 지휘봉도 잡았다.

밥 분은 필라델피아에서 포수로 1095경기에 출전했다. 이는 레드 두인(1124경기)에 이어 구단 역사상 두 번째로 많은 기록이다. 그는 1978년 필라델피아 포수 최초로 골드글러브를 수상했고, 이듬해에도 같은 상을 받았다.

[서울=뉴스핌] 밥 분과 그의 가족들. [사진=뉴욕 양키스 SNS] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

1980년에는 필라델피아가 캔자스시티를 꺾고 창단 첫 월드시리즈(WS) 정상에 오르는 데 앞장섰다. 당시 WS에서 타율 0.412를 기록하며 팀 타선을 이끌었다. 1976년과 1978년, 1979년에는 내셔널리그 올스타에 선정됐다.

1982년 캘리포니아 에인절스(현 로스엔젤레스 에인절스)로 트레이드됐던 분은 1989년 FA 자격을 얻어 캔자스시티로 이적했다. 이때 포수로 통산 1919경기째 출전하며 당시 MLB 신기록을 세웠다. 1989년에는 41세의 나이로 통산 7번째이자 마지막 골드글러브를 품었다.

밥 분은 MLB에서 19시즌 동안 포수로 총 2225경기에 출전했다. 이후 이반 로드리게스(2427경기)와 칼턴 피스크(2226경기)가 그의 기록을 넘어섰고, 밥 분은 현재 이 부문 역대 3위에 올라 있다.

분은 야구 명가 출신이다. 그의 부친 레이는 MLB에서 13시즌을 뛰며 두 차례 올스타에 선정됐다.

밥 분의 두 아들도 빅리그에서 오랫동안 활약했다. 첫째인 브렛은 14년간 선수 생활 동안 세 차례 올스타에 선정됐다. 둘째인 애런은 MLB에서 13시즌을 뛰었으며 현재 양키스 감독을 맡고 있다. 셋째 아들은 마이너리그에서 선수로 활동했다.

여기에 브렛의 아들 제이크 분은 프린스턴대를 거쳐 잠시 마이너리그에서 뛴 뒤 현재 뉴욕 메츠 프런트에서 근무하고 있다.

이에 양키스는 성명을 통해 "그가 남긴 유산은 깊고 크다. 애런이 양키스를 이끄는 모습에서 아버지가 지녔던 가치가 이어지고 있다는 것을 확인할 수 있다"고 추모했다.

willowdy@newspim.com