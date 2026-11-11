남해군, 가을 단풍과 함께하는 '2026 런트립 남해' 개최

AI 핵심 요약beta
- 남해군은 11일 21일 관광형 달리기 행사를 개최한다고 밝혔다.
- 행사는 삼동공설운동장에서 출발해 내산저수지를 돌아오는 10.7㎞ 코스다.
- 참가자에게 티셔츠와 완주 메달, 남해 특산물 등을 제공한다.
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특산물과 경품 즐거운 경험 제공
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 가을 단풍을 벗 삼아 달리고, 경남 남해의 맛과 멋까지 즐기는 관광형 달리기 행사가 열린다.
남해군은 오는 21일 오후 2시 삼동면 공설운동장에서 '2026 런트립 남해! 폴 앤 펀(FALL & FUN)'을 개최한다고 11일 밝혔다.
행사는 삼동공설운동장에서 출발해 내산저수지를 돌아오는 약 10.7㎞ 코스로 진행된다. 순위와 기록을 겨루지 않는 비경쟁 방식이다.
참가자들은 내산 단풍길을 달리며 남해의 가을 풍경을 감상하고, 달리기와 관광을 결합한 프로그램을 경험하게 된다.
출발 전에는 타악예술단 다물의 대북공연이 펼쳐진다. 완주 뒤에는 프로젝트팀 플로우 결의 축하공연이 이어진다. 행사장에는 체험 부스도 마련된다.
참가자에게는 티셔츠와 완주 메달, 비타유자와 흑마늘액 등 남해 특산물이 제공된다. 현장에서는 숙박권 등 경품을 건 이벤트도 진행된다.
참가 신청은 행사 공식 홈페이지에서 받는다. 행사 안내 자료에 따라 접수 마감일은 오는 16일이며 참가비는 4만원이다.
m25322532@newspim.com