건강관리협 대전충남, 대전 서구 취약계층 지원 성금 기탁

AI 핵심 요약beta
- 건협 대전충남지부는 10일 서구청에 취약계층 후원금을 전달했다.
- 후원금은 저소득 가구 생계 지원과 복지 증진에 사용될 예정이다.
- 건협은 명절 나눔과 복지시설 후원 등 사회공헌을 이어갔다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국건강관리협회 대전충남지부가 지역 내 저소득층과 위기가구를 위한 지원에 나섰다.
건협 대전충남지부는 지난 10일 대전 서구청을 방문해 취약계층 지원을 위한 후원금을 전달했다고 11일 밝혔다.
이번 후원금은 서구청 동행돌봄과 희망복지지원팀과 협력해 마련됐으며, 대전 서구 사회복지공동모금회를 통한 지정기탁 방식으로 전달됐다.
기탁금은 지역 내 복지 사각지대에 놓인 저소득 가구의 생계 지원과 복지 증진 등에 사용될 예정이다.
건협 대전충남지부는 건강검진과 의료서비스 제공 외에도 명절 나눔 행사와 지역 복지시설 후원 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
하지훈 건협 대전충남지부 본부장은 "어려운 이웃들이 소외되지 않고 따뜻한 연말을 보내는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 연계한 나눔 활동을 지속하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com