전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.12 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

금융지주 회장 3연임, 주총서 75% 찬성 받아야…CEO 임추위 전원 독립이사로

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부와 더불어민주당은 12일 금융회사 지배구조 개선방안을 확정했다
  • 금융지주 CEO 연임 주총 의결요건을 1회 3분의 2, 2회 이상 4분의 3으로 강화한다
  • CEO 추천 임추위를 전원 독립이사로 구성하고 부당 관여 시 제재한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

당정, 금융회사 지배구조 개선방안 확정…연내 법 개정안 마련
CEO 추천 임추위 전원 독립이사, 승계 부당 관여 땐 해임요구 등 제재
8개 금융지주 점검서 '지도교수 임추위원장'·의사록 사후 수정 확인

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융지주(은행계 금융지주) 회장이 2회 이상 연임(3연임 이상)하려면 주주총회(주총)에서 출석 의결권의 4분의 3 이상, 발행주식총수의 2분의 1 이상 찬성을 받도록 하는 방안이 추진된다. 1회 연임 때도 정관 변경·합병에 적용되는 특별결의와 같은 출석 의결권 3분의 2 이상, 발행주식총수 3분의 1 이상 찬성이 필요해진다.

최고경영자(CEO) 후보를 추천하는 임원후보추천위원회(임추위)는 전원 독립이사(사외이사)로 구성하고, 현직 CEO가 차기 CEO 승계절차에 부당하게 관여하면 해임요구 등 제재를 받게 된다. 금융감독원의 8개 금융지주 특별점검에서는 지도교수·동문 등 친회장 인사가 사외이사로 선임돼 승계절차에 참여한 사례가 다수 확인됐다.

정부와 더불어민주당은 12일 오전 국회의원회관에서 당정협의회를 열고 이 같은 내용의 '금융회사 지배구조 개선방안'을 확정했다. 개선방안은 네 가지 방향의 총 25개 과제로 구성됐다. 금융위원회는 금감원 특별점검 결과와 '지배구조 선진화 태스크포스(TF)' 논의를 바탕으로 방안을 마련했으며, 이를 반영한 금융회사지배구조법(지배구조법) 개정안을 연내 마련할 계획이다.

[AI 일러스트=김양섭 기자]

◆ 주총 의결요건 첫 연임 3분의 2·3연임 4분의 3으로 강화

12일 금융위와 금감원에 따르면 개선방안은 금융지주 CEO를 주총에서 선임하도록 하고, 선임·연임 과정에서 임추위와 주총의 의결요건을 단계적으로 강화하는 내용을 담았다. 은행계 금융지주는 지배주주가 없는 분산된 주주구조여서 개별 주주의 경영진 견제에 한계가 있다는 판단에서다.

현행 규정상 CEO는 사내이사로서 주총에서 출석 의결권 과반수(발행주식총수 4분의 1 이상) 찬성으로 선임된다. 개선방안은 1회 연임 때 출석 의결권 3분의 2 이상(발행주식총수 3분의 1 이상), 2회 이상 연임 때 4분의 3 이상(발행주식총수 2분의 1 이상)의 찬성을 받도록 했다.

전요섭 금융위 금융정책국장은 전날 사전 백브리핑에서 기존에 거론됐던 '3연임을 법으로 금지하는 방안'에 대해 "여러 안 중 하나였다"며 "글로벌 스탠더드와 맞지 않는 측면이 있고, 직업 선택의 자유 등 헌법적 측면을 감안하면 과도한 측면이 있다"고 설명했다. 이에 따라 의결요건을 강화하는 쪽으로 의견이 모아졌다는 설명이다.

임추위 의결요건도 강화한다. 현행 규정상 임추위는 출석위원 과반수 찬성으로 CEO를 추천해 왔으나, 앞으로는 위원 총수의 3분의 2 이상, 연임의 경우 4분의 3 이상 찬성으로 추천하도록 했다. 금융당국은 임추위가 소수 위원으로 구성돼 출석 기준을 적용하면 일부 위원의 찬성만으로도 의결이 가능하다는 점을 들어, 감사위원 후보 추천과 같이 '위원 총수' 기준으로 요건을 강화했다고 설명했다.

CEO 승계절차 관리도 강화한다. CEO 평가요건과 세부기준을 금융사고·제재 등 사회적 논란을 포함한 비재무요소 등으로 구체화하고, 절차 중 임의 변경을 금지한다. 승계절차는 조기에 개시하도록 했으며, 최종 후보 선정일로부터 최소 3개월 전 또는 임기 종료일 6개월 전이 예시로 제시됐다. 외부 후보에게는 롱리스트 확정 때 조기 통지하거나 숏리스트 확정 후 최소 1개월 이상의 준비기간을 부여한다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

◆ CEO 추천 임추위 전원 독립이사…임추위원 접촉 땐 공시

CEO가 경영승계절차에 부당한 영향력을 행사하지 못하도록 임추위의 독립성과 책임성도 강화한다. 상법이 상장회사에 도입한 독립이사제를 전 금융회사에 적용하고, CEO 후보를 추천하는 임추위는 전원 독립이사로 구성한다.

현직 CEO가 독립이사와 감사위원을 추천하는 임추위에 참석하는 것은 금지된다. CEO가 차기 CEO 경영승계절차에 부당하게 관여하는 행위를 금지하고, 위반 시 해임요구, 6개월 이내 직무정지, 경고 등 신분제재를 신설한다. 경영승계절차 중 현직 CEO와 임추위 위원이 접촉하면 그 사유와 내용을 공시해야 한다.

임추위원장에게는 임추위 운영과 관련한 책무구조도를 적용한다. 주총 소집 때는 후보 추천사유에 임추위 위원 전원의 확인서를 첨부하고, 임추위원장이 후보 추천사유를 주주들에게 직접 설명하도록 했다.

주주의 독립이사 후보 추천 경로도 넓힌다. 상장 금융회사는 일정 지분 이상을 보유한 주주(예: 6개월 이상 0.1% 이상 보유)로부터 독립이사 후보를 추천받는 제도를 운영하고, 주주가 추천한 후보 내역은 선임 여부와 관계없이 지배구조 연차보고서에 공시한다. 금융당국은 기관투자자가 임추위, 주주간담회, 홈페이지 공개 등 금융회사 요청에 따라 후보를 추천하는 것은 자본시장법상 '경영권 영향 목적'이 아니라는 점을 유권해석으로 명확히 하기로 했다.

이 밖에 독립이사만의 간담회를 연 2회 이상 개최하도록 의무화하고, 이사회 의사록의 충실한 작성 의무를 법률에 명시한다. 금융지주 이사의 손해배상 책임도 강화한다. 현행 상법은 최근 1년간 보수액의 6배(사내이사)·3배(독립이사)를 초과하는 금액에 대해 책임을 감면할 수 있는데, 이 기준을 8배·4배로 높이는 안이 예시로 제시됐다.

[자료=금융위]

◆ 표결 6100표 중 사외이사 반대 1표…회장 지도교수가 임추위원장

금융당국은 금감원이 지난 1월 8개 금융지주를 대상으로 실시한 지배구조 특별점검 결과도 함께 공개했다.

점검 결과 친회장 인사가 독립성에 대한 면밀한 검증 없이 사외이사로 선임되고, 이들이 승계절차에 참여해 현 회장 연임을 직·간접 지원한 사례가 다수 확인됐다.

한 지주는 2023년 신규 선임 사외이사 모두가 현 회장이 내정자 신분으로 추천한 인사였고, 이 중 1명은 2025년 임추위원장으로 선임돼 현 회장 연임 절차를 주관했다. 다른 지주에서는 현 회장 최초 선임 과정에서 후보자의 박사논문 지도교수가 임추위원장을 맡아 롱리스트 선정을 주관했다.

또 다른 지주에서는 현 회장이 은행장 시절 후원했던 단체의 주요 임원이자 은행 거래업체 대표가 사외이사로 선임돼 곧바로 사외이사추천위원장을 맡았다. 이 사외이사는 같은 해 말 경영승계절차에 참여해 경쟁 후보 2명에게는 부정적 질문을 하고, 현 회장에게는 별도 질문 없이 최고점을 투표했다.

이사회의 경영진 견제 기능도 미흡한 것으로 나타났다. 2025년 이사회와 소위원회 표결 6100표(전체 의결안건 993건) 가운데 사외이사의 반대 의견은 1표였다. 사외이사 전원이 평가에서 최고등급 또는 차상위등급을 받아 평가에 의한 교체 사례는 없었다.

승계절차에서는 한 지주가 경영승계절차 개시 이후 롱리스트 선정 직전일에 지배구조내부규범을 개정해 재임 가능 연령 기준을 바꾸고, 현 회장 연임 시 재임 가능 기간을 연장한 사례가 확인됐다. 사외이사 1명이 실제 회의에서 언급하지 않은 내용인데도 현 회장에게 유리한 발언을 사후에 추가해달라고 요청해 이사회 사무국이 의사록을 수정한 사례도 있었다.

한 지주는 전임 회장 퇴직 때 고액의 특별공로금을 지급한 뒤 자문위원으로 위촉해, 자문실적 검증을 소홀히 한 채 4년간 연평균 7억원의 보수를 지급했다. 금융당국은 금융지주 등이 전임 CEO·임원을 고문으로 위촉할 때 적용할 보수기준을 마련해 공시하도록 하고, 기준의 적정성을 점검하기로 했다.

금융당국은 금융지주 CEO 임기 3년차인 경영승계절차 기간에 광고비가 증가하는 경향이 있다고 봤다. 금융당국이 제시한 주요 4개 지주의 광고선전비(지주별로 최근 10년간 경영승계절차 기간을 포함해 평균 산출)는 모두 경영승계절차 기간이 전년도·전전년도 같은 분기보다 많았다. 이에 특별한 사유 없이 임기 3년차에 과도한 광고비 집행을 자제하도록 하고, 1·2년차 대비 3년차 광고비 규모를 비교·공시하도록 했다.

이찬진 금감원장은 "제도적 변화가 실질적인 지배구조 개선으로 이어지려면 이에 걸맞은 독립이사의 전문성과 책임 있는 역할 수행이 뒷받침돼야 한다"고 강조했다.

이찬진 금융감독원장 [사진=뉴스핌DB]

◆ 임원 보수계획 주총 보고…성과보수 환수제 도입

성과보수 운영의 합리성과 투명성을 높이는 방안도 담겼다. 그동안 주총에서는 이사 보수총액만 승인하고 개인별 보수는 이사회에서 결정해 왔으나, 앞으로 일정 규모(예: 자산규모 2조원) 이상 상장 금융회사는 개별 임원의 보수지급계획을 주총에서 설명·보고(Say-on-Pay)해야 한다.

보수 공시도 확대한다. 보수나 성과보수가 일정액 이상인 상위 임직원은 개인별 보수총액과 성과보수 총액을 공시하도록 한다. 금융당국은 보수총액 5억원 이상인 지배구조법상 임원, 성과보수 총액 3억원 이상인 지배구조법상 임직원을 예시로 들고, 영향 분석을 토대로 상위 5~10인 등 인원 제한을 검토하기로 했다.

성과보수 이연 지급도 강화한다. 현재 금융회사는 성과보수의 40% 이상을 3년 이상 이연해 지급하는데, 최소 이연 비율과 기간을 50%, 5년으로 높이는 안이 예시로 제시됐다. 고의·중과실로 회사에 손실을 초래하거나 성과보수 산정 기준이 된 재무제표가 정정된 경우 이미 지급된 성과보수를 환수하는 제도(Clawback)도 도입한다.

CEO 임추위·주총 의결요건 강화, 독립이사제 도입, 성과보수 환수제 도입 등은 법률 개정이 필요한 사항이다. 금융위는 지배구조법 개정안을 연내 마련하고 조속히 입법될 수 있도록 노력할 계획이다. 법령 개정 전이라도 자율적으로 이행 가능한 사항은 신속히 이행하도록 할 방침이다.

이억원 금융위원장은 "금융회사의 지배구조는 개별 회사의 경영 문제를 넘어 금융시장 안정과 국민 신뢰에 직결된다"고 언급했다. 또 이번 개선방안이 일회성 대책에 그치지 않도록 법률 및 하위규정 개정과 모범관행 정비를 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.

권칠승 민주당 정책위의장은 "이번 개선방안은 이사회와 주주 등 시장이 경영진을 실질적으로 견제할 수 있도록 하고 성과에는 보상이, 손실에는 책임이 따르는 원칙을 세우자는 것"이라고 밝혔다. 유동수 국회 정무위원장은 "정무위원회에서 이번 개선방안의 취지가 실효성 있게 구현될 수 있도록 입법 논의를 충실히 진행하겠다"고 언급했다.

시행 시기와 관련해 전요섭 금융위 금융정책국장은 "시행령 개정 작업도 해야 해 법이 통과한 뒤 6개월 후 정도 시행을 예상한다"며 "연내 통과될지는 미지수지만 최대한 빨리 하도록 노력하겠다"고 말했다.

[사진=금융위원회]

ssup825@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
사진
고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동