남해군 '찾아가는 일자리 매칭데이' 개최…구직자와 기업의 만남

AI 핵심 요약beta
- 남해군은 11일 오는 25일 구직자와 지역기업을 잇는 행사를 개최한다고 밝혔다.
- 쏠비치남해 등 10개 기업·기관은 생산·서비스 분야 현장 면접을 진행한다.
- 구직자는 이력서를 지참해 구직 등록 후 면접에 참여하고 취업 상담도 받을 수 있다.
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구직자 자격증 우대 혜택 제공
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 구직와 인력난으로 어려움을 겪고 있는 지역이 한자리에서 만난다.
군은 오는 25일 남해읍 창생플랫폼에서 '찾아가는 일자리 매칭데이'를 개최한다고 11일 밝혔다.
행사에는 쏠비치남해, 남해전기, 남해병원, 앵강마켓, 미당, BHCS 등 10개 기업과 기관이 참여한다. 참여 기업들은 생산, 서비스, 식음·조리, 창고관리, 요양보호 분야에서 현장 면접을 진행한다.
구직자는 행사 당일 이력서를 지참해 현장에서 구직 등록을 한 뒤 면접에 참여하면 된다. 간호사와 요양보호사 등 관련 자격증 보유자는 채용 기준에 따라 우대받을 수 있다.
일자리 상담부스에서는 구인·구직 상담과 취업 알선, 동행 면접, 고용24 이용 방법 등을 안내한다. 하동고용복지센터는 취업지원 제도와 무료 직업훈련, 실업급여 관련 정보를 제공한다.
앞서 남해군은 지난 4일 국립창원대 남해캠퍼스에서 지역 기업과 대학생을 연결하는 일자리 매칭데이를 열고 관광·조리 분야 기업의 현장 면접을 진행했다.
m25322532@newspim.com