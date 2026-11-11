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경기도·민주당 경기도당, '재정위기 극복·내년 민생예산 확보' 협력

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  • 경기도가 11일 민주당 경기도당과 재정위기 극복 협력을 약속했다
  • 추미애 지사는 2027년 생명·안전·취약계층 예산을 우선 편성한다고 밝혔다
  • 참석자들은 지방세제 개편과 국비 확보에 공동 대응하기로 뜻을 모았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

추미애 지사, 국회 인근서 예산협력 간담회...지방세제 개편 지원 요청
생명·안전·취약계층 예산 최우선 편성...지방재정 분권 강화·국비 확보 공조

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 더불어민주당 경기도당이 경기도의 재정위기 극복과 2027년도 민생 중심 예산 확보를 위해 협력하기로 뜻을 모았다.

경기도 11일 서면 브리핑을 통해 지난 10일 오후 국회 인근에서 더불어민주당 경기도당과 '예산협력 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

간담회에는 추미애 경기도지사와 서영석 민주당 경기도당 위원장을 비롯해 도내 지역구 국회의원과 원외 지역위원장 등 38명이 참석했다.

이날 추 지사는 경기도가 직면한 재정위기의 실태와 구조적 한계를 설명하고 이를 극복하기 위한 지방세제 개편 등 당 차원의 적극적인 지원을 요청했다.

특히 2027년도 본예산 편성과 관련해 재정 여건이 어려운 상황에서도 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 예산을 최우선으로 확보하겠다는 방침을 밝혔다.

추 지사는 "가능한 모든 방안을 동원해 생명·안전, 취약계층 관련 예산을 최우선으로 편성하겠다"고 강조했다.

서영석 도당 위원장은 "경기도가 인구 증가와 급속한 초고령사회 진입이라는 복합적인 인구 구조 변화를 동시에 겪고 있다"고 말했다.

그러면서 "이러한 지역적 특성을 반영한 실효성 있는 지방재정 정책 마련과 지방재정 분권 강화를 위한 제도 개선이 시급하다"고 강조했다.

서 위원장은 참석자들에게 "경기도의 재정위기 극복 문제를 나 자신의 일로 여기고 역량을 결집해 달라"고 당부했다.

간담회 참석자들은 경기도의 2027년도 민생 중심 예산편성 방향에 환영의 뜻을 나타내고 지방재정 분권 강화를 위한 지방세제 개편과 경기도의 국비 확보를 위해 공동 대응하기로 했다. 특히 경기도의 재정 여건 개선과 도민 생활 안정에 필요한 예산 확보를 위해 당 차원의 정책적 지원과 협력을 강화하기로 의견을 모았다.

경기도는 이른 시일 내에 2027년도 본예산안을 경기도의회에 제출하고 예산편성 방향과 주요 내용을 도민들에게 공개할 계획이다.

1141world@newspim.com

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美연준 내달 '빅스텝' 가능성...물가는? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 관측에 불이 붙었다. 근원물가가 연준 핵심 인사가 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'의 기준으로 제시한 수준을 넘어선 데다, 물가 상승세가 경제 전반으로 번지는 조짐까지 보였기 때문이다. 10일(현지시간) 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올랐다. 에너지 물가가 진정되며 9월 0.6%보다는 상승폭이 줄었지만, 로이터가 집계한 전문가 전망치(0.3%)는 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원(core) CPI는 9월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라, 역시 예상치(0.2%)를 넘어섰다. 지난해 미 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 수집되지 못해, 이번엔 전년 대비 상승률은 공개되지 않았다. 앞서 9월 연간 소비자물가 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 크게 웃돌았다. 지난해 트럼프 행정부가 시행한 수입 관세에 더해, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 유가를 밀어 올리며 생활비를 끌어올리고 있다. 이날 시장이 더 크게 반응한 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 때문이다. 간밤 런던에서 열린 킹스비즈니스스쿨·머니매크로금융학회 주최 콘퍼런스에서 월러 이사는 "물가가 우리 목표에서 멀어지기 시작하는 것처럼 보인다"며 "가까워지는 게 아니다"고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 통화정책을 더 공격적으로 해야 한다"며 "9월 대비 근원 소비자물가가 0.3% 이상 오르면 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있다"고 판단했다. 그럴 경우 12월 회의에서 0.5%p 인상을 고려해야 한다고도 강조했다. 연준의 다음 회의는 내달 8~9일이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사.[사진=블룸버그통신] 2021.10.21 mj72284@newspim.com 월러 이사는 더 작은 폭의 인상에 그치는 것은 위험하다고 봤다. 그는 "물가가 너무 높고 전방위로 확산하는 상황에서, 작은 인상에 머무르면 인플레이션을 잡겠다는 연준의 신뢰가 손상될 수 있다"고 말했다. 0.25%p 인상이 사실상 확실시된 가운데, 10월 근원물가가 월러 이사의 '0.3%' 기준을 충족하자 더 큰 폭의 인상에 대한 베팅이 빠르게 쌓였다. CPI 지표와 월러 이사의 발언은 미 국채 시장에 강한 매도세를 불러왔다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 13bp(1bp=0.01%p) 급등한 4.68%, 벤치마크인 10년물 금리는 7.6bp 오른 4.94%를 기록했다. 2년물 금리는 2025년 4월 초 이후 최대폭으로 올랐다. 국채 금리와 가격은 반대로 움직인다. 전문가들은 12월 인상은 기정사실이 됐고, 이제 폭이 관건이라고 본다. 에드워드존스의 제임스 매캔 선임 이코노미스트는 "또 한 번 예상을 웃돈 물가로 근원 인플레이션이 다시 가속하는 조짐을 보여 기저 물가 압력이 다시 쌓이고 있다는 우려를 키운다"며 "대부분의 시장 참가자가 12월 0.25%p 인상을 예상해왔는데, 이번 지표로 그것이 최소한의 조치로 굳어졌다. 이제 더 큰 논쟁은 연준이 0.5%p로 더 공격적으로 움직여야 하느냐다"라고 말했다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석시장이코노미스트는 "월러 이사가 사실상 12월 0.5%p 인상의 문을 열어뒀다"며 "이 수치는 인플레이션이 여전히 문제라는 것을 시사해 금리는 더 오를 가능성이 크다"고 짚었다. 다만 그는 "(도널드) 트럼프 대통령이 전쟁이 곧 끝날 것이고 추가 공습도 없을 것임을 분명히 하고 있어, 유가가 현 수준을 유지하면 30~40일 안에 물가가 낮아지기 시작할 수 있다"고 판단했다. 반면 테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 0.5%p 인상에는 선을 그었다. 그는 "예상보다 뜨거워 일부가 멈칫하게 만들었고, 한 연준 이사는 물가가 높으면 연말까지 0.5%포인트 인상을 할 수 있다고 시사했다"면서도 "지금으로선 그건 과하고, 0.25%p 인상이 유력해 보인다"고 설명했다. 그러면서 "물가와 금리가 높게 유지되면 차입에 의존하는 기업들의 실적을 압박해 결국 주가에 반영될 것"이라고 내다봤다. 한편 애넥스자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석경제전략가는 이번 물가의 새로운 동인으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "헤드라인 물가만 높은 게 아니라 유가 충격이 근원물가에까지 스며들었다"며 "연준의 새로운 걱정거리는 유가가 아니라 배관공과 전기기사를 고용하는 비용"이라고 말했다. AI 데이터센터 건설 붐이 숙련 인력 수요를 밀어 올려 물가를 자극한다는 얘기다. 이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 감독담당 부의장의 발언도 예정돼 있어, 시장은 추가 매파 신호 여부를 주시하고 있다.   mj72284@newspim.com 2026-11-11 02:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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