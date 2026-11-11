경기도·민주당 경기도당, '재정위기 극복·내년 민생예산 확보' 협력

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 11일 민주당 경기도당과 재정위기 극복 협력을 약속했다
- 추미애 지사는 2027년 생명·안전·취약계층 예산을 우선 편성한다고 밝혔다
- 참석자들은 지방세제 개편과 국비 확보에 공동 대응하기로 뜻을 모았다
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생명·안전·취약계층 예산 최우선 편성...지방재정 분권 강화·국비 확보 공조
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 더불어민주당 경기도당이 경기도의 재정위기 극복과 2027년도 민생 중심 예산 확보를 위해 협력하기로 뜻을 모았다.
경기도 11일 서면 브리핑을 통해 지난 10일 오후 국회 인근에서 더불어민주당 경기도당과 '예산협력 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
간담회에는 추미애 경기도지사와 서영석 민주당 경기도당 위원장을 비롯해 도내 지역구 국회의원과 원외 지역위원장 등 38명이 참석했다.
이날 추 지사는 경기도가 직면한 재정위기의 실태와 구조적 한계를 설명하고 이를 극복하기 위한 지방세제 개편 등 당 차원의 적극적인 지원을 요청했다.
특히 2027년도 본예산 편성과 관련해 재정 여건이 어려운 상황에서도 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 예산을 최우선으로 확보하겠다는 방침을 밝혔다.
추 지사는 "가능한 모든 방안을 동원해 생명·안전, 취약계층 관련 예산을 최우선으로 편성하겠다"고 강조했다.
서영석 도당 위원장은 "경기도가 인구 증가와 급속한 초고령사회 진입이라는 복합적인 인구 구조 변화를 동시에 겪고 있다"고 말했다.
그러면서 "이러한 지역적 특성을 반영한 실효성 있는 지방재정 정책 마련과 지방재정 분권 강화를 위한 제도 개선이 시급하다"고 강조했다.
서 위원장은 참석자들에게 "경기도의 재정위기 극복 문제를 나 자신의 일로 여기고 역량을 결집해 달라"고 당부했다.
간담회 참석자들은 경기도의 2027년도 민생 중심 예산편성 방향에 환영의 뜻을 나타내고 지방재정 분권 강화를 위한 지방세제 개편과 경기도의 국비 확보를 위해 공동 대응하기로 했다. 특히 경기도의 재정 여건 개선과 도민 생활 안정에 필요한 예산 확보를 위해 당 차원의 정책적 지원과 협력을 강화하기로 의견을 모았다.
경기도는 이른 시일 내에 2027년도 본예산안을 경기도의회에 제출하고 예산편성 방향과 주요 내용을 도민들에게 공개할 계획이다.
1141world@newspim.com