경기도, 김장철 앞두고 식재료 제조업체 155곳 위생점검

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 11일 김장용 식재료 제조·판매업체 155곳을 합동점검한다고 밝혔다
- 점검은 16일부터 20일까지 31개 시군과 함께 진행된다
- 김칫속 등 식재료 31건을 수거해 안전성 검사도 병행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부패 원료 사용·제조시설 위생관리·법적 서류 작성 여부 등 집중 점검
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 김장철을 앞두고 안전한 김장용 식재료 공급을 위해 도내 식품 제조·가공업체에 대한 위생점검에 나선다.
경기도는 오는 16일부터 20일까지 닷새간 도내 31개 시군과 함께 김장용 식재료를 제조·판매하는 식품업체 약 155곳을 대상으로 합동점검을 실시한다고 11일 밝혔다.
점검 대상은 김칫속과 절임배추, 고춧가루, 젓갈류, 향신료가공품 등을 취급하는 식품제조가공업소와 즉석판매제조가공업소다. 도는 김장철 다소비 가공식품과 농·수산물 31건을 수거해 안전성 검사도 병행할 예정이다.
이번 점검은 김장철을 맞아 식재료 수요와 제조량이 급증하면서 대량 생산 과정에서 위생관리가 소홀해질 가능성에 대비하기 위해 마련됐다.
주요 점검사항은 배추와 고추, 마늘 등 부패·변질된 원료 사용 여부와 원료보관실 및 세척실, 제조가공실의 위생 상태다.
기계·기구류의 청결 관리와 생산·작업 및 원료수불 관련 법적 서류 작성 여부, 지하수 수질검사 실시 여부 등도 집중적으로 살핀다.
경기도는 점검 과정에서 공무원을 사칭한 사기 피해가 발생하지 않도록 영업자들에게 각별한 주의도 당부했다.
영업자는 점검자의 식품위생감시원증 또는 소비자식품위생감시원증을 반드시 확인하고 의심스러운 경우 해당 시군 콜센터를 통해 위생관리부서에 실제 점검 여부를 확인해야 한다.
정연표 경기도 식품안전과장은 "도민이 안심하고 김장 재료를 구입할 수 있도록 철저히 점검하겠다"고 말했다. 이어 "가정에서도 표시가 없거나 의심스러운 제품은 구입하지 말고, 김장 전후 손 씻기와 조리도구 세척·소독 등 식중독 예방수칙을 지켜달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com