경기도, 14일 수원서 '2026 경기과학문화페스타' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 11일 수원 광교테크노밸리에서 과학문화페스타 개최를 밝혔다
- 행사는 14일 열리며 과학기술 체험 중심 프로그램을 운영한다
- AI·에너지·기후·환경 주제 전시와 강연·공연 등을 선보인다
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야외 4개 테마 공간·실내 미션 및 공연 프로그램 운영
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 14일 수원시 광교테크노밸리 차세대융합기술연구원에서 '2026 경기과학문화페스타'를 개최한다고 11일 밝혔다. 올해로 세 번째 열리는 경기도 대표 과학문화 축제다.
경기도가 주최하고 차세대융합기술연구원이 주관하는 이번 행사는 도민들이 과학기술의 성과와 가치를 직접 체험하고 과학을 일상 속 문화로 즐길 수 있도록 마련됐다.
행사는 단순한 과학지식 전달에서 벗어나 누구나 쉽게 참여하고 체험할 수 있는 프로그램 중심으로 운영된다. 과학에 대한 관심과 이해를 높이고 미래 과학기술을 친숙하게 접할 수 있도록 다양한 전시와 체험 활동을 선보인다.
야외 공간에는 인공지능(AI)과 에너지, 기후, 환경, 자원순환 등 미래사회를 주제로 한 4개 테마 공간이 조성된다. '넥스트랩(NEXT LAB)', '모션랩(MOTION LAB)', '아트랩(ART LAB)', '원더랩(WONDER LAB)'에서 다양한 과학기술 전시와 체험 프로그램을 즐길 수 있다.
실내에서는 과학적 문제 해결과 탐구 활동을 경험하는 '미션랩(MISSION LAB)'과 강연·대화·공연 등을 통해 과학문화를 소통하는 '라이브랩(LIVE LAB)'이 운영된다.
배영상 경기도 디지털혁신과장은 "과학기술은 전문가만의 영역이 아니라 우리의 일상과 미래를 바꾸는 중요한 요소"라며 "이번 행사가 도민들이 과학을 즐겁고 친숙한 문화로 받아들이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com