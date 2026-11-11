목포시, 인도 란치 제치고 2028아시아U23 육상대회 유치 확정

AI 핵심 요약beta
- 목포시는 10일 아시아 U23 육상선수권 개최권을 따냈다
- 2028년 대회에는 아시아 45개국 1600여명이 참가할 예정이다
- 목포시는 조직위 구성과 시설 정비, 예산 확보에 나설 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시가 인도 란치와의 유치 경쟁 끝에 2028년 아시아 23세 이하(U23) 육상경기선수권대회 개최권을 따냈다.
목포시는 지난 10일 일본 도쿄에서 열린 아시아육상연맹(AA) 이사회에서 '2028 제2회 아시아 U23 육상경기선수권대회' 개최지로 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.
이사회에는 전체 위원 19명 중 17명이 참석했으며 투표 결과는 공개되지 않았다.
이번 대회에는 아시아 45개 회원국에서 차세대 육상 유망주와 임원 등 1600여 명이 참가할 예정이다.
목포시는 유치 과정에서 목포종합경기장과 보조경기장의 최신 트랙 등 우수한 체육시설과 안정적인 숙박 여건을 내세워 경쟁력을 인정받았다.
특히 강성휘 시장이 직접 프레젠테이션에 나서 개최 역량과 유치 의지를 피력한 점도 긍정적인 평가를 받은 것으로 알려졌다.
시는 대회 개최로 국제 스포츠 무대에서 도시 인지도를 높이고 선수단과 방문객의 체류에 따른 숙박·음식·관광업계의 경제적 파급효과도 클 것으로 전망했다.
강성휘 시장은 "목포시민의 뜨거운 열정과 관계 기관들의 철저한 사전 준비가 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "아시아 육상 꿈나무들이 최선의 기량을 펼칠 수 있도록 경기장 점검과 선수단 맞춤형 지원 방안 마련 등 성공적인 대회가 되도록 최선을 다해 잘 준비하겠다"고 밝혔다.
강 시장은 현지 유치 활동을 지원한 대한육상연맹 관계자와 전라남도·목포시 체육회장에게도 감사의 뜻을 전했다.
목포시는 앞으로 대회 조직위원회 구성과 기반시설 정비에 착수하고 문화체육관광부와 전남광주통합특별시 등 관계 기관과 예산 확보에 나설 방침이다.
ej7648@newspim.com