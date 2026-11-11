英 20대 골퍼, DP월드투어 Q스쿨 중 그린 훼손해 실격…"화가 난 상태였다"

AI 핵심 요약beta
- 11일 프랭크 케네디가 DP월드투어 Q스쿨 중 그린을 훼손해 실격했다
- 케네디는 버디 퍼트를 놓친 뒤 퍼터를 휘둘러 그린을 손상했다고 인정했다
- 케네디의 실격으로 컷 기준이 낮아져 7명이 남은 라운드에 진출했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=영국의 20대 골퍼가 DP월드투어 퀄리파잉(Q) 스쿨 도중 그린을 심각하게 훼손하는 행위로 실격했다.
DP월드투어는 11일(한국시간) "영국 맨체스터 출신의 프랭크 케네디가 스페인 타라고나 인피니툼 골프장에서 열린 Q스쿨 4라운드 11번 홀 그린에서 '코스에 고의적인 손상을 입힌 심각한 부정행위'를 해 실격했다"고 밝혔다.
골프전문 매체 골프다이제스트에 따르면 케네디가 이 홀에서 약 30㎝ 크기의 디벗을 파냈다는 목격자들의 증언이 나왔고, DP월드투어는 골프 규칙 1.2a에 따라 실격 판정을 내렸다고 전했다.
이에 케네디는 DP월드투어의 판정에 대해 SNS에 "버디 퍼트를 놓치고 화가 난 상태에서 퍼터를 휘둘러 그린을 손상한 것은 맞다. 즉각 그린을 수리했고. 다음 홀로 이동하기 전까지 제대로 복구했다"며 억울하다는 입장을 밝혔다.
케네디의 실격으로 컷 기준이 하향 조정되면서 7명의 선수가 컷 탈락 위기에서 벗어나 남은 라운드를 이어갔다.
DP월드투어 챔피언십을 앞두고 케네디의 실격이 화제가 됐다.
세계적인 골프선수 로리 맥길로이는 "가혹한 징계일 수 있지만, 이런 행동을 엄중히 단속하는 것은 좋다고 생각한다. 어릴 때는 조금 흥분할 수 있다. 나도 화가 났을 때 했던 일부 행동들이 지금도 부끄러운 순간들이 있다. 선수 생활을 20년 동안 하면서 좋을 때와 나쁠 때를 받아들이는 법을 배우게 된다"고 말했다.
DP월드투어 Q스쿨은 4라운드(72홀)를 치른 뒤 공동 60위까지 5, 6라운드에 진출한다. 공동 15위 안에 들면 내년 DP월드 투어 출전권을 획득한다.
한편 올해 Q스쿨에서는 LIV 골프에서 뛰었던 안병훈이 컷을 통과해 공동 12위로 5라운드를 마쳤다. 박은신, 문도엽, 이수민 등 한국프로골프(KPGA) 투어 선수들은 4라운드 뒤 컷 탈락했다.
willowdy@newspim.com