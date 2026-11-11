JYP 신인 보이그룹 오브더블루, 11일 프리 데뷔곡 '풍선인간' 공개

AI 핵심 요약beta
- 오브더블루가 11일 프리 데뷔곡 ‘풍선인간’ 티저를 공개했다.
- ‘풍선인간’은 휴식과 무중력의 기분을 담은 칠한 분위기의 곡이다.
- 멤버들이 작사·작곡에 참여했으며 11일 오후 6시 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = JYP엔터테인먼트의 아티스트 본부 스쿼드(SQU4D)가 선보이는 첫 보이그룹 오브더블루(oftheblue)가 2027년 정식 데뷔에 앞서 프리 데뷔 선공개곡을 발표한다.
스쿼드는 11일 0시 오브더블루 공식 SNS 채널을 통해 약 1분 45초 분량의 영상을 공개했다. 영상에는 얼굴을 반쯤 가린 소년들이 도심과 자연을 자유롭게 오가며 자신만의 걸음을 이어가는 모습이 담겼다.
정해진 방향이나 속도에 얽매이지 않고 자신만의 리듬으로 풍경에 파동을 일으키는 소년들의 모습은 낭만을 찾아 나서는 여정을 연상시킨다. 해당 영상은 오브더블루의 프리 데뷔 선공개곡 '풍선인간'의 티저이자 향후 그룹이 보여줄 움직임을 담은 퍼포먼스 비디오다. 멤버들의 비주얼 일부도 이번 영상을 통해 처음 공개됐다.
'풍선인간'은 지난 6일 오픈한 프로모션 웹사이트에 삽입돼 "느낌 좋다"라는 반응을 얻은 인스트루멘털의 원곡이다. 힘든 하루의 끝 머리를 비우고 구름 위에 누운 듯한 기분을 표현한 노래다. 현실을 잠깐 떠나 힘을 풀고 휴식하는 마치 무중력의 세계에 다녀오는 것 같은 칠(chill)한 분위기를 느낄 수 있다.
특히 오브더블루 멤버들이 작사와 작곡에 직접 참여해 음악적 역량을 드러냈다. 멤버들은 곡에 대해 "우리 색깔인 파란색이 제일 많이 담긴 곡. 날아가는 기분. 기대해도 좋음"이라고 소개했다. 정식 데뷔 전부터 직접 만든 곡으로 음악적 색깔을 보여주는 이들의 행보에 관심이 모인다.
그룹명 오브더블루는 '예상하지 못한 순간', '뜻밖의 발견'을 뜻하는 관용 표현 'out of the blue'에서 출발했다. 이름처럼 변칙적이고 신선한 방식의 프로모션으로 데뷔 전부터 K팝 팬들의 호기심을 자극하고 있다.
한편 오브더블루의 프리 데뷔 선공개곡 '풍선인간'은 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com