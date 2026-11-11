부산시, 한·일 장기기증 국제 심포지엄…기증자 예우·정책 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 11일 한·일 장기기증 국제 심포지엄을 개최했다
- 양국 전문가는 지방정부의 장기기증 정책과 기증자 예우를 논의했다
- 부산시는 장기기증자와 유가족을 위한 힐링의 밤도 마련했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산에서 장기기증의 의미와 기증자 예우를 함께 돌아보는 자리가 마련된다.
부산시는 11일 시청 국제회의장에서 '2026년 한·일 장기기증 국제 심포지엄'을 개최한다고 밝혔다.
한국장기기증협회가 주관하는 이번 행사는 양국 장기기증 전문가와 유관기관 관계자, 구·군 담당자 등 100여 명이 참석한다.
심포지엄 주제는 '한·일 지방정부의 장기기증 현황과 정책'이다. 강치영 한국장기기증협회장은 뇌사 기증자 예우를 중심으로 장기기증 활성화를 위한 지방정부의 역할을 발표한다.
전문가 토론에는 김순은 한국장기기증학회장이 좌장으로 나선다. 김홍석 부산사회문화연구소장과 일본 뇌사 기증자 가족 아사이 아츠코 씨, 한국 뇌사 기증자 가족 최경순 씨가 토론자로 참여한다.
토론에서는 뇌사 기증자와 유가족이 겪은 경험을 공유하고, 기증 과정에서 필요한 지원과 예우 방안을 다룬다. 지방정부 차원의 장기기증 정책과 양국의 사례도 함께 비교한다.
이날 오후 6시에는 롯데호텔 부산에서 장기기증자와 유가족을 위한 '힐링의 밤'이 이어진다. 행사에는 장기·인체조직 기증자와 뇌사 기증자 유가족, 관련 단체 관계자, 학생 서포터즈 등 150여 명이 참석한다.
행사는 기증자와 유가족 소개, 감사패·공로패 전달, 생명나눔 문화 확산 유공자 표창, 기증자 영상 상영, 장기기증 서약, 헌시 낭독 등으로 진행된다.
시는 민간단체와 협력해 장기·인체조직 기증 인식 개선 활동을 추진하고 있다.
ndh4000@newspim.com