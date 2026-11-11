부산 해상관광택시, APEC나루공원서 시험운항…관광·교통 혁신 예고

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 11일 해상관광택시 시험운항을 진행했다
- 해상관광택시는 광안리·해운대·수영강을 잇는 45분 코스로 운항했다
- 부산시는 내년 하반기 기반시설을 완공하고 2028년 1월 운항을 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해상관광 서비스 제공 사업 추진 속도
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산의 바닷길 관광시대를 예고한 해상관광택시가 시험운항을 마치고 본격적인 출항 준비에 들어갔다.
부산시는 11일 APEC나루공원 승선장에서 부산해상관광택시 시험운항을 진행한다고 밝혔다. 부산지역 언론인 16명이 참여해 운항 노선과 사업 추진 상황을 확인했다.
시험운항은 오전과 오후 두 차례 진행된다. 선박은 APEC나루공원에서 출발해 광안리와 해운대 일대를 거친 뒤 수영강으로 돌아오는 코스를 운항한다. 구간별 운항 시간은 15분이며 전체 소요 시간은 45분이다.
시는 해상관광택시를 관광과 교통 기능을 결합한 해상 이동수단으로 운영할 계획이다. 해운대와 광안리 일대의 도로 정체를 피해 이동하면서 해안 경관을 감상할 수 있다는 점을 사업의 특징으로 내세웠다.
사업에는 50인승 이하 친환경 선박 6척 이상이 투입된다. 승선장은 수영강에 주승선장 1곳, 광안리와 해운대에 보조승선장 2곳 등 모두 3곳을 조성한다. 부산시는 승선장과 편의시설 조성에 시비 14억 원을 투입한다.
현재 승선장 등 기반시설에 대한 실시설계가 진행 중이다. 부산시는 내년 하반기 기반시설 공사를 마무리하고 시범운항에 들어갈 계획이다. 민간사업자인 요트탈래는 선박을 순차적으로 건조해 2028년 1월까지 확보한다는 방침이다.
시는 기반시설이 완공되는 시점에 맞춰 건조가 끝난 선박부터 우선 투입할 계획이다. 다만 선박 확보와 승선장 조성 일정에 따라 실제 운항 시점은 달라질 수 있다.
사업 협약 기간은 2026년 1월 30일부터 2036년 1월 29일까지 10년이다. 운항은 협약 체결 후 24개월 이내인 2028년 1월 29일까지 시작하는 것을 목표로 잡았다.
ndh4000@newspim.com