부산시, 소통 캐릭터 부기 첫 팬미팅 성료…지역 예술인·협업 무대 장식

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 11일 부기 첫 공연형 팬미팅을 개최했다
- 지역 예술인들과 부기 공연에 다양한 연령층이 참여했다
- 행사 영상과 팬미팅 준비 예능 콘텐츠가 순차 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부기 팬미팅 영상, 부기튜브서 공개
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 소통 캐릭터 부기가 처음으로 지역 예술인들과 함께 무대에 올라 팬들과 직접 만났다.
부산시는 최근 부산진구 KT&G 상상마당 부산 라운지에서 '2026 부기의 조롱잔치'를 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 부기의 첫 공연 중심 팬미팅으로 어린이부터 60대까지 다양한 연령층이 참여했다. 사전 예매 티켓 100여 장은 모두 판매됐다.
무대에는 지역에서 활동하는 아마추어 예술인들이 올랐다. 시니어 각설이패는 각설이타령으로 공연을 시작했고 부기는 '스트릿 장구 파이터'로 알려진 임형규 씨에게 배운 장구 연주를 선보였다.
박자식 씨도 특별 게스트로 출연했다. 박 씨는 아들 박근서 선수가 롯데 자이언츠에 1라운드 지명된 뒤 노래를 불러 알려진 인물이다. 이날 관객들과 함께 롯데 자이언츠의 우승을 기원했다.
지난달 열린 시민 오디션 '조퍼스타K' 우승팀 사운드마켓은 라이브 공연을 펼쳤다. 경성대학교 연극영화과 뮤지컬전공 학생들은 부기와 함께 뮤지컬 '킹키부츠'의 'Land of Lola'를 부르며 공연을 마무리했다.
팬 참여 프로그램인 부기고사와 부기를 이겨라도 진행됐다. 부산문화재단은 지역 예술인들의 무대 참여를 위해 조퍼스타K 개최를 지원했다.
행사 영상은 11일 오후 8시 부기튜브에서 공개된다. 부기가 팬미팅을 준비하는 과정을 담은 예능 콘텐츠 3편도 12월까지 순차적으로 선보일 예정이다.
ndh4000@newspim.com