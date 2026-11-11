'제10회 서점의 날' 기념식, 서점 문화 발전 유공자 7명에게 장관 표창 수여

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 김영수 제1차관은 11월 11일 오후 2시, 서울역사박물관에서 한국서점연합회(회장 오명영) 주관으로 열리는 '제10회 서점의 날' 기념식에 참석해 서점 문화 발전에 기여한 유공자 7명에게 문체부 장관 표창을 수여한다.

올해로 10회를 맞이한 '서점의 날'은 서점인의 자긍심을 높이고 지역서점을 활성화하기 위해 제정한 날이다. 11월 11일은 서가에 꽂힌 책(冊)과 책을 읽기 위해 줄지어 서점을 찾는 사람들의 모습을 상징한다.

◆지역서점의 문화 거점 역할 확대에 앞장선 서점인 등 7명, 장관 표창 수상

올해 장관 표창 대상자는 '서점 및 출판유통 활성화', '지역 문화 거점 활성화', '지역서점 활성화 지원 정책' 등 3개 분야에서 선정된 유공자 7명이다.

주요 수상자로는 경기 광명 지역에서 40여 년간 서점업에 종사하며 지역서점과 출판유통 발전에 기여한 영동문고 권순호 대표, 전국동네책방네트워크 사무국장으로 활동하며 동네 책방 간 교류와 협력을 이끌어 온 발전소책방5협동조합 이정은 대표 등이 있다.

[사진=문체부]

경남 밀양에서 2대째 지역서점을 운영하며 문체부의 '인생독서×인생서점' 프로그램을 통해 지역 주민과 소통하고 독서문화 활성화에 기여한 '청학서림'도 표창을 받는다. 이 밖에도 지역서점 활성화 지원 정책을 추진한 충청남도 천안시, 경기도 성남시 소속 공무원 2명에게도 표창을 수여한다.

◆'올해의 작가' 은희경 작가 선정, 권역별 선도 서점의 문화 활동 성과도 공유

기념식에서는 한국서련이 수여하는 감사패와 공로상, '올해의 서점인 상' 시상도 함께 진행한다. 지역서점·협동조합 인증제 도입과 공공도서관 등의 우선구매 촉진을 위한 '출판문화산업 진흥법' 개정안을 대표 발의하는 등 지역서점 활성화를 위한 제도적 기반 마련에 힘써 온 국회 문화체육관광위원회 이재정 위원장은 감사패를 받는다. 전국 서점인들이 직접 선정한 '올해의 책'과 '올해의 작가' 시상도 이어지며, '올해의 작가'로 선정된 은희경 작가의 작품 낭독 행사도 펼쳐진다.

기념식에 이어 오후 4시에는 '2026년 권역별 선도 서점 문화활동 육성사업 성과공유회'가 열린다. 특히 올해 문체부가 새롭게 지원한 '인생독서×인생서점', '문화요일 수요일×심야책방'을 통해 전국 340개 서점에서 운영한 약 2900개 독서 문화프로그램의 성과를 공유한다.

◆2027년 지역서점 지원 정부 예산안 84% 증액, 지역 서점이 지속 가능한 문화 거점으로 성장하도록 지원

문체부는 지역서점의 지속적인 운영 기반을 마련하고 지역서점이 지역의 문화 거점으로 자리매김할 수 있도록 지역서점 인증제 도입 등을 담은 '출판법' 개정을 추진하는 한편, 관련 지원도 대폭 확대하고 있다. 지역서점 지원 예산은 2025년 26억 원에서 올해 75억 원으로 늘었으며, 2027년 정부 예산안에는 올해보다 84% 증가한 138억 원을 편성했다. 이를 통해 지역서점의 특색을 살린 문화프로그램 지원을 확대하고, 지역서점과 도서관이 협력해 다양한 독서문화활동을 제공하는 신규사업도 추진할 계획이다.

김영수 차관은 "서점은 책과 사람을 잇고, 지역의 문화를 꽃피우는 소중한 공간이다. '제10회 서점의 날'을 맞이해 서점인들의 노고와 열정에 감사드리며, 지역서점이 지속 가능한 문화 거점으로 성장할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com