전재수 부산시장, 영국·독일 순방…해사법원 개원 준비·항만 협력 모색

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 11일부터 18일까지 영국·독일을 방문한다
- 부산해사국제상사법원 연계 법률서비스 육성 방안을 모색한다
- 함부르크항만·하펜시티와 항만·도시재생 협력 방안을 논의한다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 해양수도 부산시가 영국 런던의 법정과 독일 함부르크의 항만에서 새로운 가능성을 모색한다.
부산시는 전재수 시장이 11일부터 18일까지 6박 8일 일정으로 영국 런던과 독일 프랑크푸르트·함부르크를 방문한다고 밝혔다.
부산해사국제상사법원 개원을 앞두고 해사 분쟁 해결 체계를 점검하고 항만 재개발과 디자인 분야의 협력 방안을 논의하는 일정이다.
전 시장은 12~13일 런던해사중재인협회와 영국해운회의소, 영국 해사법원을 차례로 방문한다. 국제 해사중재와 해사법률 서비스 운영 현황을 살펴보고, 2028년 3월 개원 예정인 부산해사국제상사법원과 연계한 전문 법률 서비스 산업 육성 방안을 모색한다.
복합문화시설 더 오투(The O2)도 찾아 대규모 문화·관광시설 운영 사례를 확인한다. 시는 북항 복합형 돔아레나 등 미래 문화시설 구상에 현지 운영 경험을 반영할 계획이다.
14일에는 프랑크푸르트에서 열리는 2028 세계디자인수도 공식 인수인계식에 참석한다. 전 시장은 프랑크푸르트시장과 세계디자인기구 관계자들을 만나 부산의 디자인 정책을 설명하고 국제 디자인 도시와의 협력 확대 방안을 논의한다.
함부르크에서는 항만과 도시재생 분야 협력에 초점을 맞춘다. 16일 함부르크항만공사 관계자와 만나 항만 운영 현황과 친환경·스마트 항만 전환 정책을 살펴보고 부산항만공사와 함부르크항만공사 간 협력 확대 방안을 협의한다.
부산항만공사와 함부르크항만공사는 2011년 자매항 관계를 맺었다. 부산시와 함부르크시는 2023년 우호협력도시 협정을 체결한 뒤 항만과 인적 교류를 이어왔다.
전 시장은 하펜시티 함부르크 유한책임회사 관계자와도 만나 항만 유휴 부지를 주거·업무·문화 기능이 결합된 복합도시로 전환한 개발 경험을 공유한다. 시는 하펜시티 사례를 북항재개발 2단계 사업과 연계할 수 있는지 검토할 예정이다.
함부르크시장과의 면담에서는 해양·항만 분야의 협력 확대와 지속 가능한 도시 교류, 공동 사업 발굴 방안을 논의한다.
시는 이번 순방을 통해 해사법원 개원에 대비한 국제 법률 네트워크를 구축하고, 항만과 도시개발 분야의 해외 사례를 북항과 관련 정책에 반영한다는 방침이다.
전재수 시장은 "이번 유럽 순방은 국제 협력 기반을 확대해 부산이 글로벌 해양수도로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며, "미래 전략산업을 육성하고 세계 주요 도시와 국제기구와의 협력을 공고히 해 부산의 국제적 위상을 높이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com