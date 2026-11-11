월드다가치, '2027 서울 WYD' 공식 후원 참여…다국어 소통 지원

WYD 성공 개최 위한 협력 강화

다국어 소통 플랫폼 도입 계획

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산에 본사를 둔 ㈜월드다가치가 한국천주교주교회와 함께 손을 잡고 '2027 서울 세계청년대회(WYD)'를 찾는 세계의 청년들에게 언어장벽 없는 소통을 위해 '기술서비스 공식 후원업체'로 참여한다.

월드다가치는 권해석 대표와 한국천주교주교회의 WYD 교구대회 준비위원회 집행위원장 김종강 시몬 대주교가 참여한 가운데 지난 10일 경북 칠곡 소재 베네딕도 문화영성센터에서 교구대회의 성공적 개최와 다국어 소통지원을 위한 '공식 후원협약'을 체결했다고 11일 밝혔다.

권해석 월드다가치 대표(왼쪽)가 10일 경북 칠곡 소재 베네딕도 문화영성센터에서 와 한국천주교주교회의 WYD 교구대회 준비위원회 집행위원장 김종강 시몬 대주교와 체결한 '공식 후원협약'서를 선보이고 있다.[사진=월드다가치] 2026.11.11

세계청년대회는 전 세계 청년들이 교황과 함께 신앙과 우정, 평화를 나누는 국제행사로 '2027 서울대회'는 내년 8월 3일부터 8일까지 열리며, 약 190개국의 해외 순례자와 국내 참가자가 참여한다.

마지막 날에 진행하는 교황집전 파견미사에는 해외순례자와 국내 참가자, 일반인 등 100만명 이상이 참가할 것으로 보고 있다.

본대회에 앞서 7월 29일부터 8월 2일까지는 전국 15개 교구에서 교구대회가 진행돼 해외청년들은 지역 신자가정과 성당 등에 머물며 한국의 일상과 문화를 경험하고, 지역 공동체와 우정을 나누게 된다.

월드다가치의 이번 협약은 세계 각국에서 한국을 찾는 청년순례자들이 언어 및 문화의 차이를 넘어 서로 교류하고, 국내 공동체와 따뜻한 만남을 나눌 수 있게 언어적 소통의 어려움이 없도록 하는 세계 최초의 기반마련이라는데 큰 의미를 두고 있다.

월드다가치는 실시간 다국어 통번역 서비스 '다가치통(DAGACHI TONG)'을 통해 전 세계 각국의 청년들에게 미사, 다양한 WYD 프로그램에서 전하는 말씀, 메시지가 참가자들에게 각자의 언어로 전달될 수 있게 지원하게 된다.

이를 통해 한국을 방문한 해외 순례자들이 프로그램의 의미를 이해하고 현장의 감동을 함께 나눌 수 있을 것으로 기대하고 있다.

다가치 앱(DAGACHI APP) 내 그룹기능은 행사 운영진과 참가자를 연결하는 다국어 소통채널로 활용돼 행사일정, 프로그램 안내, 공지사항, 긴급 알림 등을 세계 각국의 언어로 번역해 참가자들에게 전달하고, 참가자도 각종 문의, 불편사항을 자신들의 모국어로 남겨 소통할 수 있다.

교구와 성당, 숙소, 프로그램별 그룹을 구성하면 참가자와 봉사자, 지역 공동체가 필요한 정보를 공유하고 의견을 나누는 현장 소통창구로 활용할 수 있다.

해외 청년들이 낯선 환경에서도 정보를 쉽게 확인하고 도움을 요청하는 등 서로의 이야기에 귀 기울일 수 있는 환경이 마련될 것으로 보인다.

김종강 시몬 대주교는 "월드다가치의 다가치 앱 덕분에 세계 각국의 참가청년들이 각자의 언어로 꿈을 이야기하고, 서로의 이야기를 경청하며, 세상에서 가장 가까운 대화를 나눌 수 있게 됐다"며 "이 소통환경을 통해 해외청년들이 한국은 역시 세계 청년대회가 다름을 느끼고, 한국에서 나눈 따뜻한 만남을 오래 기억할 것으로 기대된다"고 말했다.

권해석 월드다가치 대표는 "실시간 다국어 통번역 서비스 '다가치 통(DAGACHI TONG)'을 통해 미사와 다양한 WYD 프로그램의 소중한 말씀들이 언어장벽을 넘어 청년들의 마음에 닿도록 노력하겠다"며 "기술보다 중요한 것은 사람이며, 서로의 마음을 연결하는 힘은 사랑과 배려에 있다"고 강조했다.

이어 "이번 협약이 기술과 신앙, 그리고 사람과 사람이 만나는 아름다운 동행이 되기를 희망한다"며 "세계 청년들이 고국으로 돌아간 뒤에도 대한민국에서 나눈 따뜻한 소통과 우정을 오래도록 기억할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

월드다가치는 외국인 거주자와 관광객을 위한 세계 최초의 다국어 생활정보·소통 플랫폼을 운영 중이며 '다가치 통'을 통해 행사와 교육현장의 실시간 다국어 자막·통번역을 지원하고 있다.

news2349@newspim.com