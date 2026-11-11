사천시, 대포·미룡, 어촌뉴딜3.0 사업 공모 선정…어촌 회복형 사업 본격화

AI 핵심 요약beta
- 사천시는 10일 대포·미룡 생활권이 어촌뉴딜 사업에 선정됐다고 밝혔다
- 시는 국비 64억원을 포함해 총 93억원을 투입해 생활권을 정비한다
- 어촌연대스테이션과 지역자원활성화센터를 조성하고 어항 시설을 개선한다
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지역 자원 활용한 소득 창출 목표
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천 앞바다의 낙후된 어촌이 주민과 방문객이 머무는 활력 있는 공간으로 다시 태어난다.
사천시는 대포·미룡 생활권이 해양수산부 주관 '2027년 어촌뉴딜3.0 사업(어촌회복형)' 공모에 최종 선정됐다고 10일 밝혔다. 이로써 시는 확보한 국비 64억원을 포함해 총 93억 원에 사업비를 투입한다.
어촌뉴딜3.0은 인구 감소와 산업구조 변화로 낙후된 어촌과 어항을 연계·정비하는 사업이다. 해양수산부는 이번 공모에서 전국 40곳을 선정했으며 그중 어촌회복형은 35곳이다.
대포·미룡 생활권에는 주민 소통과 공동체 활동의 거점인 '어촌연대스테이션'이 조성된다. 주민 복합문화 공간이자 지역 소득 기반 역할을 할 '지역자원활성화센터'도 신축할 계획이다.
해상펜션 등 체류시설 정비를 통해 방문객이 머물 수 있는 여건도 마련한다. 어항 쪽으로는 부잔교와 안전시설을 설치하고, 방파제를 정비하며 물양장을 확장해 어업인의 조업 환경을 개선한다.
시는 사회혁신 프로그램 운영과 링커 조직 육성, 주민 역량 강화 등을 통해 사업 이후에도 주민이 공동체 운영을 이어갈 수 있도록 할 방침이다. 청년과 귀어 인력 유입, 지역자원 활용 소득 창출도 사업의 목표에 포함됐
시는 행정절차를 진행해 2027년 상반기 기본계획 수립 용역에 착수한다.
박동식 시장은 "노후 어항의 안전 기반을 확충하고 주민과 방문객이 함께 이용할 수 있는 생활거점을 만들겠다"며 "주민 삶의 질을 높이고 어촌마을의 지속가능한 발전에 힘을 보태겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com