[프로배구] '우스만 33점 폭발' 한국전력, 삼성화재 꺾고 2연승

AI 핵심 요약beta
- 한국전력은 10일 우스만의 33득점 활약으로 삼성화재를 3-1로 꺾었다
- 한국전력은 대한항공전에 이어 승리하며 2승 1패로 3위에 올랐다
- 삼성화재는 홈 개막 2연패에 빠졌고 우스만은 개인 최다 득점을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국전력이 아시아쿼터 우스만의 대폭발을 앞세워 삼성화재를 꺾고 2연승을 달렸다. 한국전력은 10일 대전충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V-리그 남자부 1라운드 원정 경기에서 삼성화재를 세트 스코어 3-1(22-25, 25-22, 25-23, 35-33)로 꺾었다.
대한항공전 승리에 이어 대전 원정길까지 잡은 한국전력은 2승 1패(승점 6)를 기록하며 3위에 올라섰다. 삼성화재는 홈 개막 2연패에 빠지며 시즌 1승 2패가 됐다.
이날 승리의 일등 공신은 파키스탄 출신 아시아쿼터 우스만이었다. 우스만은 블로킹 2개, 서브 득점 1개를 포함해 양 팀 통틀어 최다인 33득점을 퍼부었다. 공격 성공률은 60%에 달했다. V-리그 입성 후 개인 한 경기 최다 득점 기록이다. 주포 쇼도 25득점을 올리며 58점을 합작했다.
1세트는 삼성화재가 기선을 제압했다. 왕빈과 호키의 강서브, 김준우의 블로킹을 엮어 리드를 잡았고, 24-22에서 상대 윤하준의 범실로 1세트를 따냈다. 2세트부터 우스만의 폭격이 시작됐다. 우스만은 2세트에만 공격 성공률 81.82%로 9점을 쓸어 담았다. 24-22 세트 포인트에서 쇼가 마지막 공격을 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다.
3세트에서도 한국전력의 뒷심이 빛났다. 6-12까지 밀리던 한국전력은 진지위의 속공과 쇼의 서브 득점, 우스만의 연속 득점으로 17-16 역전에 성공했다. 24-23에서는 신영석의 속공으로 3세트를 가져왔다. 4세트는 34분간의 대혈투였다. 듀스 접전에서 우스만과 쇼의 화력이 폭죽처럼 터졌다. 33-33까지 이어진 팽팽한 흐름 속에서 한국전력이 막판 강한 집중력으로 연속 득점을 올리며 35-33으로 대단원의 마침표를 찍었다.
psoq1337@newspim.com