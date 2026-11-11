전국 광역 단체장 11월 11일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 10일 나눔명문기업 가입식 등 일정을 진행했다
- 추미애 경기지사가 10일 겨울철 도민안전 대책 점검회의를 주재했다
- 민형배 전남광주시장이 10일 창업페스티벌과 국제정원박람회 협약에 참석했다
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▲신용한 충북지사
-충북나눔명문기업 15호 가입식 (09:00 여는마당)
-김장나눔 행사 (09:45 청주육거리시장)
-한국산림재난안전기술공단 업무협약 (11:30 여는마당2)
-2026년 충북 여성창업 경진대회 시상식(14:00 다목적관)
▲추미애 경기도지사
-10:00 겨울철 도민안전 종합관리대책 점검회의 / 재난안전상황실
▲우상호 강원도지사
-2027년도 정부예산 추가확보 관련 국회 방문(11:00 서울)
▲민형배 전남광주특별시장
-더불어민주당 현장최고위원회의(10:00 시의회 광주청사 대회의실)
-2026 전남광주창업페스티벌 개막식(14:00 순천대학교 체육관)
-2031 곡성국제정원박람회 유치 업무협약식(16:00 동부청사 나철실)
▲이원택 전북지사
-2026년 1111하나의 날 행사 (09:30 치명자산성지)
-국가예산 확보 활동 (15:00 국회)
▲허태정 대전시장
-시-더불어민주당 대전시당 시정현안 간담회(8:00 국회의원회관)
-국토부장관 면담(15:00 서울
[전국 종합=뉴스핌]
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