창원시, '농식품 데이터 AI 분석' 우수상…탄소 배출 저감 기여

AI 핵심 요약beta
- 창원시 직원들이 10일 농식품 통계 데이터 AI 경진대회에서 우수상을 받았다
- 직접 개발한 비료사용처방서 AI 해설·시비 최적화 서비스가 수상작으로 선정됐다
- 시는 비료 과다 사용과 농가 경영비를 줄이는 행정서비스로 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 기술로 행정서비스 개선
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시 직원들이 농업 현장에서 활용할 수 있는 인공지능(AI) 서비스를 자체 개발해 높은 평가를 받았다.
창원시는 농림축산식품부 주관 '2026년 농식품 통계 데이터 AI 분석·활용 경진대회'에서 분석 분야 우수상을 받았다고 10일 밝혔다.
수상작은 '비료사용처방서 AI 자동 해설 및 시비 최적화 서비스'다. 외부 용역이나 별도 예산을 투입하지 않고 시 직원들이 직접 개발했다.
이 서비스는 농촌진흥청의 흙토람 데이터와 농림축산식품부 국가농식품통계서비스(KASS) 데이터를 머신러닝 방식으로 결합했다. 비료사용처방서에 담긴 전문 내용을 분석해 농업인이 이해하기 쉬운 형태로 제공하는 것이 핵심이다.
시는 서비스가 작물별 비료 사용량을 합리적으로 판단하는 데 도움을 줄 것으로 보고 있다. 비료 과다 사용을 줄여 농가 경영비 부담을 낮추고 농업 분야 탄소 배출 저감에도 기여할 수 있다는 설명이다.
이번 수상은 공공부문 인공지능 실무교육에서 습득한 기술을 행정 현장에 적용한 사례라는 점에서도 의미가 있다. 창원시는 행정안전부 'AI 챔피언' 7명을 배출하는 등 직원들의 인공지능 활용 역량 강화에 나서고 있다.
시는 회의 녹음 파일을 문자로 바꾸는 음성전사(STT) 서비스와 정책·행정 관련 뉴스를 자동 수집·분석하는 AI 뉴스 수집기도 자체 개발해 운영하고 있다. 회의록 작성과 자료 수집에 드는 실무 부담을 줄이기 위한 시스템이다.
김종필 기획조정실장은 "직원들이 업무 현장의 문제를 데이터와 AI로 직접 해결한 결과"라며 "시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 계속 발굴하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com