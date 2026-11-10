[프로배구] '1년 자격정지' 세터 곽명우, OK저축 복귀..."최후의 기회"

AI 핵심 요약beta
- KOVO는 10일 곽명우의 OK저축은행 선수 등록을 공시했다.
- 곽명우는 가정폭력과 음주운전 은폐로 징계를 받은 뒤 2년 만에 복귀했다.
- OK저축은행은 추가 논란 발생 시 즉시 계약을 해지하는 조건을 내걸었다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 가정폭력과 음주운전 은폐 논란으로 코트를 떠났던 세터 곽명우가 2년 만에 프로배구 V리그로 복귀한다.
한국배구연맹(KOVO)은 10일 선수등록규정 제15조에 따라 곽명우의 OK저축은행 읏맨 선수 등록을 공시했다. 등번호는 2번, 포지션은 세터다. OK저축은행은 이날 연맹에 임의해지 해제 관련 공문을 제출하고 선수 등록 절차를 마무리했다.
곽명우는 2024년 아내를 폭행해 상해를 입히고 대화를 불법 녹음하려 한 혐의(통신비밀보호법 위반 및 상해)로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다. 연맹 조사 과정에서는 2021년 음주운전으로 벌금형을 받고도 이를 구단에 은폐한 사실이 추가로 밝혀졌다. KOVO는 2024년 5월 자격정지 1년의 징계를 내렸고, 곽명우는 상벌위원회 개최 전 구단에 임의해지를 신청하며 코트를 떠났다.
자격정지 징계 기간이 만료됨에 따라 법적·제도적 선수 등록 제한은 풀린 상태였다. OK저축은행은 곽명우의 연봉을 KOVO 규정 최저액인 4000만 원으로 책정하고 복귀를 결정했다.
OK저축은행 구단은 공식 입장문을 통해 "과거 불미스러운 행위와 은폐 과정으로 실망을 드린 점에 대해 배구 팬과 연맹 관계자에게 머리 숙여 사과드린다"고 고개를 숙였다. 이어 "곽명우가 2년 넘는 임의해지 기간 동안 자숙했고 배구를 통해 속죄하겠다는 강한 의지를 전해왔다"며 "영구 퇴출 대신 사회에 참회할 수 있는 최후의 기회를 주기로 결정했다"고 배경을 설명했다.
구단은 안전장치도 마련했다. OK저축은행은 "향후 품위유지 의무 위반 등 추가적인 논란이 발생할 경우 즉시 선수 자격을 박탈하고 계약을 해지하겠다"는 조건부 복귀 방침을 밝혔다. 동시에 선수단 윤리교육과 위험 관리 시스템을 전면 재정비하겠다고 덧붙였다.
2013-2014시즌 신인드래프트 2라운드 1순위로 입단한 곽명우는 OK저축은행에서만 뛴 원클럽맨이다. 2014-2015, 2015-2016시즌 챔피언결정전 2연패와 2023-2024시즌 준우승에 힘을 보탰다. 책임 이행에 따른 재기 기회 제공이라는 옹호론과 중범죄 이력자의 복귀가 프로스포츠의 윤리적 책임을 훼손한다는 비판론이 팽팽히 대립하는 가운데 곽명우의 복귀는 코트 안팎에서 커다란 논란을 이어갈 전망이다.
psoq1337@newspim.com