진주시, 우주산업 통신 거점 구축…위성과 데이터 연결 기반 마련

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 10일 92억원 규모 우주산업 특구 사업을 추진했다.
- 경상국립대에 7.3m급 안테나와 관제시설을 갖춘 지상국을 구축한다.
- 지상국은 2027년 12월까지 위성 데이터 수신과 운용을 지원한다.
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내년까지 위성 데이터 수신 지상국 설정
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 위성 개발부터 데이터 활용까지 잇는 92억원 규모 우주산업 거점 구축에 나섰다. 사업이 완료되면 하늘을 나는 위성과 땅의 연구현장을 잇는 통신 기반이 진주에 들어선다.
진주시는 10일 경남도, 경상국립대학교, 경남테크노파크 등과 함께 '경남 차세대 첨단위성 글로벌 혁신 규제자유특구' 사업을 추진 중이라고 밝혔다.
이 사업은 지난 2025년 5월 중소벤처기업부의 글로벌 혁신특구로 지정된데 따른 것이다. 특구는 위성 개발부터 제작·검증·실증, 운용과 데이터 활용에 이르는 전주기 체계를 구축하는 데 초점을 뒀다. 지역 우주기업의 기술개발과 해외 실증·사업화를 지원하는 것도 목표다
특구 사업에서는 차세대 첨단위성 개발 전주기 관리체계와 실증 프로세스 구축, 위성 제작 및 기술·부품 실증, 현지 실증·해외인증 지원, 위성 데이터 통신용 지상국 구축 등을 추진한다.
이 가운데 위성 운용과 데이터 수신을 담당할 지상국은 경상국립대 가좌캠퍼스에 들어선다. 사업비는 92억 원이며 7.3m급 안테나와 관제시설 등을 갖춰 2027년 12월까지 구축할 계획이다.
지상국은 위성과 지상 간 통신을 통해 위성 데이터를 수신하고 위성 운용을 지원하는 기반시설이다. 경상국립대는 이 시설을 위성 데이터 수신·운용 관련 실증과 연구개발, 산업계 공동활용, 우주항공 인력 양성에 활용할 방침이다.
경상국립대 산학협력단은 이날 가좌캠퍼스 박물관 1층 대강당에서 '경상국립대 위성 지상국 구축 주민설명회'를 개최했다. 이날 주민과 유관기관 관계자, 학내 구성원을 대상으로 사업 필요성과 추진계획을 설명했다.
한국항공우주산업(KAI) 관계자는 경상국립대 지상국 활용 방안을 소개했다. 사업 책임자인 윤석택 경상국립대 항공우주공학부 교수는 지상국 구축계획과 운영·활용 방안을 소개했다.
질의응답에서는 주민들의 궁금증에 답하고 의견을 수렴했다. 경상국립대는 설명회에서 제시된 의견을 검토해 사업 추진 과정에서도 지역사회와 소통을 이어가겠다고 밝혔다.
news2349@newspim.com